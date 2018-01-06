المندوب الروسي: هدف واشنطن تقويض الاتفاق النووي

العالم - ايران

وقال المندوب الروسي، خلال اجتماع طارئ عقد بطلب من الولايات المتحدة، لبحث الوضع في إيران بسبب الاحتجاجات في بعض المدن فيها: 'نشهد مرة أخرى كيف تستغل واشنطن منبر مجلس الأمن'، مشيرا إلى أن التلاعب بصلاحيات المجلس أدى إلى الفوضى في ليبيا وسوريا واليمن.

وذكر أن هدف واشنطن من الاجتماع ليس حماية حقوق الشعب الإيراني بل تقويض الاتفاق النووي الموقع بين الدول الكبري وإيران.

ودعا نيبينزيا، إلى ترك إيران في التعامل مع مشاكلها، مؤكدا أن ما يمارسه المجلس حاليا هو إهدار لطاقة المجلس.

وطالب المندوب الروسي، بإجراء نقاش حول عملية التسوية في الشرق الأوسط بما في ذلك قضية فلسطين، عوضا عن الانخراط في زعزعة الاستقرار في إيران أو أي بلد آخر.

(ارنا)

2