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مصادر للعالم: انقطاع الاتصال مع الشيخ عبد الهادي المخوضر المعتقل في سجن جو المركزي بالبحرين منذ 27 ديسمبر الماضي
مصادر يمنية: طيران العدوان السعودي يشن غارة جوار مدرسة في منطقة الصوح بمديرية كتاف في محافظة صعدة
مصادر اعلامية: تحفظ سعودي مصري على عقد قمة عربية استثنائية حول القدس
أمين عام الجامعة العربية: وزراء الخارجية العرب سيبتون في اجتماعهم نهاية الشهر الجاري بشأن عقد قمة استثنائية حول القدس
مراسل العالم: المدفعية اليمنية تقصف تجمعات مرتزقة العدوان في تبة نايل وذورعين وبوابة صله بنجران وتكبدهم قتلى وجرحى
مراسل العالم: قتلى وجرحى بقصف يمني لتجمعات جنود سعوديين بمستحدث شرق جحفان ومركز جلاح وام القطب في جيزان
لجنة حماية الصحفيين تطالب الرياض بالإفراج عن الصحفي السعودي صالح الشيحي المعتقل بسبب اتهامه الديوان الملكي بالفساد
مراسلة العالم:الجيش السوري وحلفاؤه يسيطرون على قريتي الشيخ بركة وأم مويلات جنوبية بريف ادلب الجنوبي الشرقي
مراسل العالم:الجيش السوري وحلفاؤه يسيطرون على عدة نقاط شرقي مبنى المحافظة في حرستا شمال شرق مدينة دمشق
مراسل العالم:قتلى وجرحى بصفوف مرتزقة العدوان السعودي بنيران القوات اليمنية المشتركة في محافظتي تعز والبيضاء
بالفيديو...الخلافات المصرية السودانية تطفو إلى السطح مجدداً
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السبت ٠٦ يناير ٢٠١٨ - ٠٤:٣٧ بتوقيت غرينتش
تتشابك العلاقات بين مصر والسودان، وتتعقد في كل مرة وسط استمرار التجاذبات بين الجارتين على خلفية مسائل خلافية عدة. فمن ملفات السياسة الى الحدود والأمن والمشاريع المشتركة كمشروع سد النهضة.
العالم
-
خاص بالعالم
التفاصيل في الفيديو المرفق ...
تصنيف :
العالم الاسلامي
مصر
العالم
افريقيا
فيديو
خاص بالعالم- مراسلون
كلمات دليلية :
#العلاقات بين مصر والسودان
#مشروع سد النهضة
#اخبار مصر
#الخلافات المصرية السودانية
#عودة الخلافات السودان ومصر
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