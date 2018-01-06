اختتام فعاليات مهرجان عمار الشعبي الثامن للأفلام

العالم - ايران

واستهل الحفل الختامي لمهرجان "عمار" السينمائي لدورته الثامنة مساء يوم الجمعة، بتلاوة القرآن الكريم بصوت طفل الشهيد المدافع عن الحرم، داد الله أميري، في مركز بهمن الثقافي بمدينة طهران.

وفي قسم "نقد الخطاب الداخلي" كرمت لجنة التحكيم فيلم "نأكل الحرام" من اخراج هادي محمدي نسب و"نفد وقودنا" من اخراج ياسين خوش آمد زهي و"ترخيص" من اخراج مهدي انصاري وكذلك نال وثائقي "تراث آلبرتا3" من اخراج حسين شمقدري شهادة تقدير.

كما ومنحت جائزة فانوس لفيلم "تلكه" من اخراج مسعود كاركر و"البائع" من اخراج علي رضا بوالي وفاز فيلم "شتاء يورت" من اخراج ميلاد ميرزا باقري بجائزة قسم نقد الخطاب الداخلي.

وفي قسم "مدافعو الحرم" للمهرجان كرمت لجنة التحكيم فيلم "جرح الصليب"من اخراج محمد صالحي ومنحت شهادة تقدير لفيلم "حلم الخلافة" من اخراج مجتبى خيام الحسيني وفيلم "بابايي" من اخراج مظفر حسين خاني هزاوه. كما منحت لجنة التحكيم جائزة فانوس في هذه الفئة لفيلم "ابن ايران" من اخراج عارف جعفري.

وفي قسم "الحرب الناعمة" كرمت لجنة التحكيم فيلم "محرمانه كولا" من اخراج لقمان يداللهي كما ومنحت شهادة تقدير لفيلم "تله سكرين" من اخراج مصطفى حريري بينما فاز فيلم "برزيدنت آكتور السينما" من اخراج محمد رضا بوروني بجائزة فانوس في هذا القسم.



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المصدر: وكالة مهر للأنباء