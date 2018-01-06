البث المباشر
مراسل العالم:مقتل عدد كبير من الارهابيين بمحيط إدارة المركبات بحرستا من بينهم أمير"جبهةالنصرة"أبو طلال القابوني ونائبه
مراسل العالم:الجيش السوري وحلفاؤه سيطروا على مبنى "العضم" العقدة الاهم بعملية فك الطوق عن ادارة المركبات بحرستا
مراسل العالم:الجيش السوري وحلفاؤه سيطروا على مبنى"العضم"العقدة الاهم في عملية فك الطوق عن ادارة المركبات بحرستا
الحشد الشعبي العراقي يعلن تطهير70 بالمئة من وادي زغيتون غرب كركوك وضبط مضافات للارهابيين واسلحة واعتقال مطلوبين
الحشد الشعبي العراقي يعلن تطهير 25 قرية واعتقال عدد من المشتبه بهم بعمليات اعادة الأمن للحويجة وأطرافها غرب كركوك
الحقوقية الدولية ايرين كيلبرايد: ملك البحرين يشرف يوميا على الاعتقال والتعذيب ومضايقة النشطاء السلميين في بلاده
مصادر للعالم: انقطاع الاتصال مع الشيخ عبد الهادي المخوضر المعتقل في سجن جو المركزي بالبحرين منذ 27 ديسمبر الماضي
مصادر يمنية: طيران العدوان السعودي يشن غارة جوار مدرسة في منطقة الصوح بمديرية كتاف في محافظة صعدة
مصادر اعلامية: تحفظ سعودي مصري على عقد قمة عربية استثنائية حول القدس
أمين عام الجامعة العربية: وزراء الخارجية العرب سيبتون في اجتماعهم نهاية الشهر الجاري بشأن عقد قمة استثنائية حول القدس

مصر.. تحذيرات من غرق مدينة الإسكندرية

مصر.. تحذيرات من غرق مدينة الإسكندرية
السبت ٠٦ يناير ٢٠١٨ - ٠٦:٠٢ بتوقيت غرينتش

شهدت مدينة الإسكندرية المصرية خلال الأيام القليلة الماضية اضطرابات جوية وسقوط أمطار غزيرة ورياح شديدة تسببت في أضرار بالغة وسقوط أجزاء من العقارات وغرق بعض الشوارع والمناطق، وإرباك في حركة المرور.

العالم - حوادث

غرق نادي الأطباء

وفي 4 يناير 2018 تسببت الأمطار والرياح الشديدة، في غرق نادي الأطباء على الكورنيش بمنطقة سابا باشا، شرق المدينة، بشكل كامل، ومنعت دخول وخروج رواد النادي والعاملين به، وأطلق مسئولو النادي استغاثة لإنقاذهم من الغرق.

كما تسببت الرياح في تطاير الإعلانات والكراسي وتحطمت بعض الواجهات الزجاجية داخل النادي، ودفعت شركة الصرف الصحي بسيارات لشفط المياه داخل النادي وإنقاذه من الغرق.

تلفيات بنادي المهندسين

أما اليوم الجمعة 5 يناير 2018 فقد تسببت موجة الطقس السيئ التي تتعرض لها محافظة الإسكندرية، في تلفيات ضخمة بعدد من المنشآت الكائنة على كورنيش المحافظة نتيجة شدة الرياح، ومنها مقر نادي المهندسين المطل على ساحل البحر المتوسط في منطقة جليم شرقي المحافظة.

وضربت أمواج شديدة تجاوز ارتفاعها المترين تأثرًا بزيادة سرعة الرياح، مقر النادي، الذي غرقت بعض أجزائه والتهمتها المياه محدثة تلفيات كبيرة بملحقاته.

تتعرض سواحل المحافظة لموجة عاتية من الطقس السيئ تزامنًا مع نوة “رأس السنة” التي يصاحبها انخفاض في درجات الحرارة وارتفاع في أمواج البحر، فضلاً عن رياح غربية وعواصف.

المهندس محمد فتح الباب، رئيس نادي المهندسين بسبا باشا، قال إن الطقس السيئ وارتفاع الأمواج تسبب في وصول المياه للساحة الرئيسيّة بالنادي، وهو ما تسبب في تراكم للمياه بالساحة الرئيسيّة دون توقف للخدمات المقدمة للمهندسين.

وأوضح “فتح الباب”، في بيان، أن العاملين قاموا بسحب المياه طبقا للخطة المعدة من إدارة النادي للتعامل مع الحالات الطارئة.

تأثير الأمطار على الملاحة البحرية

وقررت سلطات ميناء الإسكندرية، اليوم الجمعة 5 يناير 2018، استمرار غلق بوغازيي الإسكندرية والدخيلة أمام حركة الملاحة البحرية، بسبب سوء الأحوال الجوية، بما لا يسمح بحركة السفن والقاطرات البحرية.

غرق الإسكندرية

الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، حذر من غرق مدينة الإسكندرية، وطالب بسرعة بردم الشواطئ بميل محدد ما بين 3 إلى 5 أمتار من أجل حماية الإسكندرية والدلتا من الغرق، لافتًا إلى أنه يجب الانتباه للتغيرات المناخية التي أثرت على دول العالم ومنها مصر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “اَخر النهار”، المذاع على قناة “النهار”، تقديم جابر القرموطي، أن الجبال الثلجية في القطب الشمالي بدأت تنهار بجانب ارتفاع منسوب أسطح البحار والمحيطات بشكل ملحوظ، لافتًا إلى أن الدول المنخفضة مثل مصر ستغطي بتلك المياه الزائدة عن الحد الطبيعي لذا يجب الانتباه من ذلك الأمر بوضع المصدات والعوائق.

المصدر: وکالات

221

روابط ذات صلة

شاهد... نمر أسود يقتل رجلا تسلل إلى قفصه بقضمه من رقبته

شاهد... اختطاف شاب وتزويجه بالإكراه تحت تهديد السلاح!

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

تصريحات لجبير تثبت العلاقة مع "اسرائيل": الجميع ستعترف بها قريبا!

مندوب مصر بمجلس الامن يحذر من فراغ سياسي في ليبيا

مقتل عدد كبير من إرهابيي النصرة بمحيط إدارة المركبات بحرستا بينهم أمير

ألمانيا وتركيا تتعهدان بتحسين العلاقات بينهما

خاص: الجيش السوري يسيطر على العقدة الاهم لفك الطوق عن ادارة المركبات بحرستا

بعد رفض إسلام أباد تمديد إقاماتهم.. قرابة 1.4 مليون لاجئ أفغاني يواجهون خطر الترحيل من باكستان

لاجئ سوري يعثر على كيس من الذهب... فكان هذا رد فعله!

الحشد الشعبي يعيد 465 عائلة نازحة الى قرى بيجي

تحرير مكة من الوهابيين وآل سعود خلال 13 دقيقة!

العلم الأحمر يرفرف فوق الرقة.. ما قصته ؟

العمال الكردستاني: مقتل ستة جنود أتراك قرب الحدود العراقية

امير حاتمي يعلن افتتاح مؤتمر لعرض فرص الاستثمار في شواطئ مكران

الحشد الشعبي يهنئ الجيش العراقي بذكرى تأسيسه السابع والتسعين

شاهد..هذه الاشعار ادت الى سجن 4 شعراء بالسعودية ..ماذا قالوا؟

في عام 2018 ...حرب جديدة على ابواب سوريا !

شاب يقوم بـ ” أكبر نصبة في تاريخ السويداء ” و يفر إلى تركيا !

تشكيل اول حزب "نسائي" في العراق... تعرف عليه

الكشف عن طريقة ناجحة للإقلاع عن التدخين

سوريا.. عودة محطة تحويل كهرباء بستان القصر في حلب الى العمل

ميزة جديدة بين "إنستغرام" و"واتساب"... ماهي؟

الأکثر مشاهدة