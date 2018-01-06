وفاة مفاجئة لخطيب جمعة أثناء حديثه عن الموت!! (صورة)

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وفوجئ المصلون بجلوس صلاح عمر إمام وخطيب مسجد الشيخ إبراهيم الشلقامي في مركز مغاغة بمحافظة المنيا، على كرسي المنبر فجأة وتوقفه عن الخطبة، التي تحدث خلالها عن حتمية الاستعداد للموت ولقاء الله من خلال العمل الصالح ومساعدة الفقراء والمحتاجين والمواظبة على الصلاة.

وصعد عدد من المصلين للمنبر، دون أي استجابة من إمام المسجد، حتى صعد أحد الأطباء الذي تواجد في المسجد لتأدية الصلاة ليؤكد وفاته.

وصرحت وزارة الصحة بدفن الإمام والخطيب صلاح عمر بعد تأكيد وفاته نتيجة تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية.

وأدى المصلون صلاة الجنازة على جثمانه عقب صلاة العصر، وسط حالة من الحزن على رحيل إمام المسجد الذي يلقى قبولًا شعبيًا واسعًا داخل القرية.

المصدر: وکالات

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