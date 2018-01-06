رواندا وأوغندا تنفيان الاتفاق مع الكيان الإسرائيلي لاستقبال مهاجرين أفارقة

العالم - أفريقيا

ولم تحدد السلطات الإسرائيلية الوجهة التي ينبغي أن يرحل إليها المهاجرون، لكن جماعات حقوقية بما في ذلك جماعة "الخط الساخن للاجئين والمهاجرين"، قالت: إن "أوغندا ورواندا وافقتا على استقبال مهاجرين من «إسرائيل» فيما مضى"، بحسب روسيا اليوم.

وكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية الرواندي أوليفييه ندوهونجيريهي في تغريدة على "تويتر": "رواندا لم تبرم بأي شكل من الأشكال اتفاقا مع «إسرائيل» لاستضافة أي مهاجرين أفارقة منها".

من جهته نفى وزير الخارجية الأوغندي أوكيلو أورييم نفي الاتفاق أيضا وقال: "لا يوجد أي اتفاق مكتوب أو أي شكل من أشكال الاتفاق بين کامبالا وتل أبيب لقبول لاجئين من إسرائيل".. "أي تلميح بالعكس هو أخبار مزيفة وهراء تام".

وينحدر أغلب المهاجرين من إريتريا والسودان ويقول كثير منهم إنهم "يهربون" من الحرب والاضطهاد والمصاعب الاقتصادية، لكن الكيان الاسرائيلي يعاملهم كمهاجرين لأسباب اقتصادية.

وتتهم جماعات حقوقية الكيان الاسرائيلي بالتباطؤ في نظر طلبات اللجوء من المهاجرين الأفارقة وعدم الاعتراف بالمطالب المشروعة للحصول على وضع اللاجئ.

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