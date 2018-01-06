البث المباشر
مراسل العالم:الجيش السوري وحلفاؤه يسيطرون على عدة نقاط شرقي مبنى المحافظة في حرستا شمال شرق مدينة دمشق
مراسل العالم:قتلى وجرحى بصفوف مرتزقة العدوان السعودي بنيران القوات اليمنية المشتركة في محافظتي تعز والبيضاء
وسائل اعلام سعودية: القبض على 11 أميرا تجمهروا في قصر الحكم وتم إيداعهم سجن الحائر
مراسل العالم: مقتل 3 من مرتزقة العدوان السعودي بعمليات قنص للقوات اليمنية في مديرية صرواح بمأرب واثنين آخرين بنهم
مصدر عسكري يمني يؤكد مقتل وإصابة عشرات المرتزقة بصاروخ باليستي استهدف تجمعاتهم في الساحل الغربي صباح اليوم
ا ف ب: موسكو تطالب بمشاورات مغلقة قبل اجتماع مجلس الامن حول ايران
ظريف: السعودية وداعش الصديقتان الدائمتان تتبعان ترامب في الدفاع عن العنف والموت والدمار في ايران
رويترز: نائب وزير الخارجية الروسي يقول إن جلسة مجلس الامن اليوم حول ايران تدخل مباشر في سيادتها
مراسل العالم: الجيش السوري وحلفاؤه يحررون تلة خزنة وقريتي مشهد ومريجب المشهد بريف ادلب الجنوبي الشرقي
مراسل العالم:القوات اليمنية تصد محاولة تسلل لمرتزقة العدوان بإتجاه تبة الفقيه بمنطقة عيده بنهم وتكبدهم قتلى وجرحى

شاهد بالفيديو: لحظة سقوط الجماهير العُمانية من المدرجات أثناء الاحتفال بفوز فريقها!

السبت ٠٦ يناير ٢٠١٨ - ٠٨:٥٢ بتوقيت غرينتش

سقط عدد من الجماهير العُمانية من المدرجات، أمس الجمعة، خلال احتفالها بفوز منتخب بلادها بالتتويج بكأس الخليج الفارسي 23، للمرة الثانية في تاريخه، نتيجة للتدافع بين الجماهير التي أرادت التعبير عن فرحتها بفوز منتخب بلادها باللقب الخليجي، دون أن تنتج عن الحادثة إصابات خطرة، وفقاً لما أكده مدير "خليجي 23".

العالم - حوادث

وقال مدير البطولة الدكتور محمد خليل إن الإصابات في الحادثة "طفيفة"، وأكد أن عدد المصابين لم يتجاوز 20 شخصاً، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الكويتية.

وبينما كانت الجماهير العُمانية تحتفل بالفوز بلقب "خليجي 23"، سقط زجاج المدرج الشرقي لملعب "جابر الأحمد الصباح"، في الكويت، وهو الأمر الذي نتج عنه سقوط عدد من المشجعين العُمانيين.

وسارعت سيارات الإسعاف لنقل المصابين، كما ذهب لاعبو المنتخب العُماني للاطمئنان على حالة المصابين، دون أن ترد معلومات عن خطورة الإصابات.

وكان النائب الكويتي مسلم البراك قد حذر سابقاً من حدوث كارثة في الاستاد قائلاً: وكان الأحمر العُماني قد حقق اللقب بعد أن تعادل سلبياً مع المنتخب الإماراتي، وتفوق عليه بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، ليحقق لقبه الثاني في البطولة الخليجية.

221

روابط ذات صلة

بالفيدئو ..4 أسماك قرش تقترب من طفلٍ.. شاهد ماذا حدث له؟!

بالفيديو/ معلومات غريبة من سكان قرية لا يستخدمون الهواتف ويتواصلون عبر الصفير!

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

الامم المتحدة تحقق في الهجوم على قواتها بالكونغو الديموقراطية

الجزائر تطلب رسميا من فرنسا استرجاع جماجم مقاوميها

شبكة المسيرة تنعى مصورها الشهيد "سفير الشامي"

الجيش السوري يسيطر على عدة نقاط مهمة بريف دمشق

مجمع "بارس" الغازي نحو تغطية 82% من احتياجات ايران

احرقوا ورق الغار في منزلكم لهذه الأسباب !

اعتراف فرنسي بدور ايران وفيلق القدس

رفض ترشّح زوجة مفتي داغستان لرئاسة روسيا

السعويون الغاضبون: السّلع والبنزين خط أحمر ونطالب بإلغاء الضرائب

النيجر.. تعيين رئيس أركان جديد للقوات المسلحة

"النار والغضب" ينفد بعد 15 دقيقة من بدء توزيعه (صور)

بالفيديو... عواصف ثلجية تحتجز سياح داخل تلفريك

رئيس وزراء الاردن السابق ينتقد اجتماع مجلس الامن بشأن ايران

بالفيديو ....باكستان تلوّح بإعادة النظر في تعاونها مع أمريكا

بالفيديو: "النار والغضب"يكشف ضلوع ترامب في وصول بن سلمان للسلطة

مؤلف "النار والغضب" يفجر مفاجأة عن ترامب!

ليبيا.. انفجار قرب منزل شيخ قبيلة مساندة للجيش الوطني

14 قتيلا في غارة استهدفت "داعش" شرقي أفغانستان

بالفيديو...مطالبات بعزل"ترامب" بسبب حالته العقلية

ايران تعلن نجاح كافة الاختبارات الأولية لمنظومة S-300

الأکثر مشاهدة