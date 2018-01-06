شاهد بالفيديو: لحظة سقوط الجماهير العُمانية من المدرجات أثناء الاحتفال بفوز فريقها!

العالم - حوادث

وقال مدير البطولة الدكتور محمد خليل إن الإصابات في الحادثة "طفيفة"، وأكد أن عدد المصابين لم يتجاوز 20 شخصاً، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الكويتية.

وبينما كانت الجماهير العُمانية تحتفل بالفوز بلقب "خليجي 23"، سقط زجاج المدرج الشرقي لملعب "جابر الأحمد الصباح"، في الكويت، وهو الأمر الذي نتج عنه سقوط عدد من المشجعين العُمانيين.

وسارعت سيارات الإسعاف لنقل المصابين، كما ذهب لاعبو المنتخب العُماني للاطمئنان على حالة المصابين، دون أن ترد معلومات عن خطورة الإصابات.

وكان النائب الكويتي مسلم البراك قد حذر سابقاً من حدوث كارثة في الاستاد قائلاً: وكان الأحمر العُماني قد حقق اللقب بعد أن تعادل سلبياً مع المنتخب الإماراتي، وتفوق عليه بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، ليحقق لقبه الثاني في البطولة الخليجية.

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