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ايران تعلن نجاح كافة الاختبارات الأولية لمنظومة S-300

ايران تعلن نجاح كافة الاختبارات الأولية لمنظومة S-300
السبت ٠٦ يناير ٢٠١٨ - ٠٩:٢٥ بتوقيت غرينتش

أعلن المساعد التنفيذي لمقر خاتم الأنبياء (ص) للدفاع الجوي في ايران، انجاز كافة اختبارات المراحل الأولية لمنظومة S-300 بنجاح تام.

وأكد "العميد ابوالفضل سپهري راد" أن جميع التدريبات اللازمة على منظومة S-300 للدفاع الجوي تجري داخل الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وفي تصريح لمراسل وكالة تسنيم للأنباء، اشار العميد سپهري راد الى الأبحاث التي تجري على سائر منظومات الدفاع الجوي في العالم كـ "ثاد" و"باتريوت"؛ قائلا: نحن قمنا بهذه الأبحاث، ومن حيث المبدأ فإن هذه المطالعات التطبيقية هي حاجة مسبقة للاطلاع على التهديدات ومعرفة العدو.

وفي معرض الاشارة الى نقاط القوة والضعف لدى صاروخ آمرا (AIM 120)، قال: لقد بدأنا منذ فترة بإجراء الأبحاث حول هذا الأمر.

وعن آخر وضعية لمنظومة "تلاش" للدفاع الجوي، صرح العميد سبهري: لقد تم القيام بخطوات كبيرة لإنجاز هذه المنظومة، وقد دخلت بعض الأنظمة الخدمة العملية.

ولفت المساعد التنفيذي لمقر خاتم الأنبياء (ص) للدفاع الجوي، أن جميع اختبارات المراحل الأولية لمنظومة "باور 373" قد أُجريت بنجاح تام.

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