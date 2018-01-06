البث المباشر
مراسل العالم:الجيش السوري وحلفاؤه يسيطرون على عدة نقاط شرقي مبنى المحافظة في حرستا شمال شرق مدينة دمشق
مراسل العالم:قتلى وجرحى بصفوف مرتزقة العدوان السعودي بنيران القوات اليمنية المشتركة في محافظتي تعز والبيضاء
وسائل اعلام سعودية: القبض على 11 أميرا تجمهروا في قصر الحكم وتم إيداعهم سجن الحائر
مراسل العالم: مقتل 3 من مرتزقة العدوان السعودي بعمليات قنص للقوات اليمنية في مديرية صرواح بمأرب واثنين آخرين بنهم
مصدر عسكري يمني يؤكد مقتل وإصابة عشرات المرتزقة بصاروخ باليستي استهدف تجمعاتهم في الساحل الغربي صباح اليوم
ا ف ب: موسكو تطالب بمشاورات مغلقة قبل اجتماع مجلس الامن حول ايران
ظريف: السعودية وداعش الصديقتان الدائمتان تتبعان ترامب في الدفاع عن العنف والموت والدمار في ايران
رويترز: نائب وزير الخارجية الروسي يقول إن جلسة مجلس الامن اليوم حول ايران تدخل مباشر في سيادتها
مراسل العالم: الجيش السوري وحلفاؤه يحررون تلة خزنة وقريتي مشهد ومريجب المشهد بريف ادلب الجنوبي الشرقي
مراسل العالم:القوات اليمنية تصد محاولة تسلل لمرتزقة العدوان بإتجاه تبة الفقيه بمنطقة عيده بنهم وتكبدهم قتلى وجرحى

11 أميرا سعوديا رفضوا الانصياع للاوامر، فكان هذا مصيرهم!

11 أميرا سعوديا رفضوا الانصياع للاوامر، فكان هذا مصيرهم!
السبت ٠٦ يناير ٢٠١٨ - ٠٩:١٩ بتوقيت غرينتش

قالت صحيفة "سبق" السعودية ان 11 أميرا تجمهروا في قصر الحكم السعودي ورفضوا مغادرته.

العالم - السعودية

واضافت "سبق"ان قوات الحرس الملكي السعودي ألقت القبض على 11 أميرا تجمهروا في قصر الحكم، ورفضوا مغادرته قبل إلغاء الأمر الملكي بوقف دفع مستحقات الماء والكهرباء عن الأمراء.

وطالب المتجمهرون القصر بدفع تعويض مادي عن حكم قصاص صدر بحق أحد أبناء عمومتهم.

وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر، لم تسمها، إنه كان على رأسهم الأمير (س. ع. س. بن سعود بن فيصل بن تركي)، و"ألقي القبض عليهم وتم إيداعهم في سجن الحائر".

وكان الكاتب السعودي، جمال خاشقجي، كتب الأحد تغريدة كشف فيها عن حملة اعتقالات جديدة لأمراء "لتوجيههم انتقادات حيال عدد من القضايا، بعضهم كان يغرد داعيا للبطش ضد كل من ينتقد الدولة".

ولم يتضح ما إذا كان الأمراء الذين ذكرهم خاشقجي هم ذاتهم الذين نشرت بخصوصهم صحيفة سبق.

عربي21

101

روابط ذات صلة

متى سيتم إخلاء فندق "ريتز كارلتون" من الامراء المحتجزين؟

السعودية.. صفقة الـ100 مليار دولار مع الامراء الموقوفين!

كواليس داخل محبس الامراء.. واحد يطلب مدلكة وآخر الكافيار الروسي!

يوميات الـ"ريتز": مرتزقة أميركيون يعذّبون الامراء المعتقلين

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

الامم المتحدة تحقق في الهجوم على قواتها بالكونغو الديموقراطية

الجزائر تطلب رسميا من فرنسا استرجاع جماجم مقاوميها

شبكة المسيرة تنعى مصورها الشهيد "سفير الشامي"

الجيش السوري يسيطر على عدة نقاط مهمة بريف دمشق

مجمع "بارس" الغازي نحو تغطية 82% من احتياجات ايران

احرقوا ورق الغار في منزلكم لهذه الأسباب !

اعتراف فرنسي بدور ايران وفيلق القدس

رفض ترشّح زوجة مفتي داغستان لرئاسة روسيا

السعويون الغاضبون: السّلع والبنزين خط أحمر ونطالب بإلغاء الضرائب

النيجر.. تعيين رئيس أركان جديد للقوات المسلحة

"النار والغضب" ينفد بعد 15 دقيقة من بدء توزيعه (صور)

بالفيديو... عواصف ثلجية تحتجز سياح داخل تلفريك

رئيس وزراء الاردن السابق ينتقد اجتماع مجلس الامن بشأن ايران

بالفيديو ....باكستان تلوّح بإعادة النظر في تعاونها مع أمريكا

بالفيديو: "النار والغضب"يكشف ضلوع ترامب في وصول بن سلمان للسلطة

مؤلف "النار والغضب" يفجر مفاجأة عن ترامب!

ليبيا.. انفجار قرب منزل شيخ قبيلة مساندة للجيش الوطني

14 قتيلا في غارة استهدفت "داعش" شرقي أفغانستان

بالفيديو...مطالبات بعزل"ترامب" بسبب حالته العقلية

ايران تعلن نجاح كافة الاختبارات الأولية لمنظومة S-300

الأکثر مشاهدة