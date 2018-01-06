رئيس وزراء الاردن السابق ينتقد اجتماع مجلس الامن بشأن ايران

العالم - ايران

واضاف في تغريدة علی تويتر: واشنطن تدعو لاجتماع مجلس الأمن، لبحث تعامل ايران مع المتظاهرين؛ في حين يُقتل الفلسطينيون علی أيدي قوات الاحتلال يوميا، ولا حياة لمن تنادي! إذا أردنا عالماً أفضل، وأن نكون صادقين مع مبادئنا؛ علينا إدانة جميع التصرفات التي تتنافی مع حق الانسان في التعبير وأساساً، حقه في وطنه ومقدساته.

يذكر ان مجلس الامن عقد ليلة أمس الجمعة اجتماعا خصص لمناقشة الاحداث الاخيرة في ايران و ذلك بطلب من مندوبة اميركا في الامم المتحدة نيكي هيلي إلا ان هذا الاجتماع تحول الی فرصة كي يجدد الاوربيون و عدد كبير من دول العالم دعمهم للاتفاق النووي والتاكيد علی رفض التدخل الاجنبي في الشؤون الايرانية حيث احبطت محاولات واشنطن لاستغلال هذه الاحداث للتدخل في الشأن الايراني.



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