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"النار والغضب" ينفد بعد 15 دقيقة من بدء توزيعه (صور)

السبت ٠٦ يناير ٢٠١٨ - ٠٩:٥٥ بتوقيت غرينتش

أصبح كتاب المؤلف مايكل وولف المثير "نار وغضب.. داخل بيت ترامب الأبيض"، الأكثر مبيعاً على الإنترنت وسط طلب غير مسبوق، حسبما ما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية.

العالم - الاميركيتان

وقالت مكتبتا أمازون وبارنز آند نوبل الإلكترونيتان إن الكتاب احتل المرتبة الأولى بحلول منتصف يوم الجمعة. إلا أن مخزون الكتاب بدأ ينفد، حيث أشارت أمازون إلى أن الشحن قد يستغرق من أسبوعين إلى أربعة أسابيع، وقد نفدت نسخ الكتاب في غضون 15 دقيقة فقط من بدء توزيعه.

ولا يتوقف الطلب على الكتاب منذ صدور تقارير عن محتواه يوم الأربعاء الماضي.

وكان ناشر الكتاب، وهو مؤسسة هنري آند هولت، يعتزم إصداره في التاسع من يناير، لكن بعد تهديد ترامب باتخاذ إجراء قانوني كي تحجب دار النشر طرح الكتاب، سارع الناشر بإصدار الكتاب يوم الجمعة قبل الموعد المقرر بأربعة أيام "بسبب الطلب الساحق عليه".

وكان ترامب قد نفى أن يكون قد تكلم يوماً لمايكل وولف مؤلف الكتاب، معتبراً أن الكتاب "مليء بالأكاذيب". وينقل المؤلف في كتابه اقتباسات من مساعدين لترامب بمن فيهم ستيف بانون يعربون فيها عن شكوك جدية حول أهلية ترامب لمهام الرئاسة، بالإضافة لأسرار حول حملة ترامب الانتخابية والفوضى داخل إدارته.

وغرّد الرئيس الأميركي، مساء الخميس، قائلاً إن الكتاب الجديد الذي سيصدر الجمعة حول حملته الانتخابية والفوضى داخل البيت الأبيض "مليء بالأكاذيب".

وتعليقاً على كتاب "نار وغضب.. داخل بيت ترامب الأبيض" لمايكل وولف وبعد فشل محاولة لمنع صدوره، قال ترامب "لم أسمح إطلاقا بدخول مؤلف هذا الكتاب المجنون إلى البيت الأبيض! لم اتحدث إليه أبدا بشأن كتاب. مليء بالأكاذيب وبالتحريف وبمصادر غير موجودة".

المصدر: هاف بوست عربي

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