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مراسل العالم:الجيش السوري وحلفاؤه يسيطرون على عدة نقاط شرقي مبنى المحافظة في حرستا شمال شرق مدينة دمشق
مراسل العالم:قتلى وجرحى بصفوف مرتزقة العدوان السعودي بنيران القوات اليمنية المشتركة في محافظتي تعز والبيضاء
وسائل اعلام سعودية: القبض على 11 أميرا تجمهروا في قصر الحكم وتم إيداعهم سجن الحائر
مراسل العالم: مقتل 3 من مرتزقة العدوان السعودي بعمليات قنص للقوات اليمنية في مديرية صرواح بمأرب واثنين آخرين بنهم
مصدر عسكري يمني يؤكد مقتل وإصابة عشرات المرتزقة بصاروخ باليستي استهدف تجمعاتهم في الساحل الغربي صباح اليوم
ا ف ب: موسكو تطالب بمشاورات مغلقة قبل اجتماع مجلس الامن حول ايران
ظريف: السعودية وداعش الصديقتان الدائمتان تتبعان ترامب في الدفاع عن العنف والموت والدمار في ايران
رويترز: نائب وزير الخارجية الروسي يقول إن جلسة مجلس الامن اليوم حول ايران تدخل مباشر في سيادتها
مراسل العالم: الجيش السوري وحلفاؤه يحررون تلة خزنة وقريتي مشهد ومريجب المشهد بريف ادلب الجنوبي الشرقي
مراسل العالم:القوات اليمنية تصد محاولة تسلل لمرتزقة العدوان بإتجاه تبة الفقيه بمنطقة عيده بنهم وتكبدهم قتلى وجرحى
الفقر في الكيان
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السبت ٠٦ يناير ٢٠١٨ - ٠٩:٥٨ بتوقيت غرينتش
فقد كشف تقرير رسمي عن الفقر في الكيان الاسرائيلي انه يعيش طفل من بين كل 3 تحت خط الفقر من بين 2.8 مليون طفل يشكلون 33% من السكان يعيش 881 الف طفل تحت خط الفقر يشكلون%31.2 من الاطفال الاسرائيليين.
اذا ما حكاية الفقر في الكيان الاسرائيلي؟
الضيوف:
حسن حجازي
محمد هواش- مختص بالشان الاسرائيلي
تصنيف :
برامج
غياهب الکيان
كلمات دليلية :
#محمد هواش
#حسن حجازي
#الكيان الاسرائيلي
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