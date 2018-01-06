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رفض ترشّح زوجة مفتي داغستان لرئاسة روسيا

رفض ترشّح زوجة مفتي داغستان لرئاسة روسيا
السبت ٠٦ يناير ٢٠١٨ - ١٠:١٧ بتوقيت غرينتش

رفضت اللجنة المركزية للانتخابات ترشح آينه حمزاتوفا، زوجة ومستشارة مفتي جمهورية داغستان الروسية، لمنصب رئيس روسيا، وذلك بسبب انتهاكها شروطا يجب تنفيذها بعد تقديم طلب الترشح.

العالم- اوروبا

وكانت حمزاتوفا قد تقدمت بطلب الترشح لفرع اللجنة المركزية للانتخابات في عاصمة جمهورية داغستان في الـ29 من ديسمبر الماضي.

ووفقا لعضو اللجنة، يفغيني شيفتشينكو، فقد تبين أن حمزاتوفا حررت طلب الترشح في الـ25 ديسمبر أي قبل اجتماع اللجنة المعلن في الـ29 من الشهر ذاته وهذا أحد المخالفات للقوانين المعمول بها لأن القانون ينص على تحرير الترشح قبل 5 أيام من اجتماع اللجنة المعلن مسبقا.

وأضاف شيفتشينكو، أن حمزاتوفا لم تزود اللجنة بوثائق عن مصادر الأموال الضخمة التي تنفقها على نفسها وعلى زوجها وأطفالها دون السن القانوني، فضلا عن عدم ذكر أسماء وعناوين المؤسسات التي يعمل بها 327 شخصا ممن وقعوا لها على قائمة الداعمين لترشحها.

المصدر: روسيا اليوم

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