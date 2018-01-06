الامم المتحدة تحقق في الهجوم على قواتها بالكونغو الديموقراطية

العالم - أفريقيا

وأضاف البيان أن المساعد السابق للأمين العام للأمم المتحدة الروسي دميتري تيتوف، سيرأس هذا التحقيق الذي سيتولى فحص الملابسات المحيطة بالهجوم وتقييم مدى استعداد بعثة حفظ السلام وتقديم توصيات لمنع وقوع هجمات في المستقبل.

وقال إنه بالإضافة إلى مسؤولي الأمم المتحدة سيضم فريق التحقيق ضابطين من الجيش التنزاني.

وقال مسؤولون بالأمم المتحدة إنهم يشتبهون بأن مسلحين من جماعة تُسمى القوات الديمقراطية المتحالفة هم الذين شنوا الهجوم على القاعدة الواقعة في بلدة سموليكي في إقليم شمال كيفو في السابع من ديسمبر (كانون الأول).

يذكر أن القوات الديمقراطية المتحالفة جماعة مسلحة متمردة تنشط في هذه المنطقة.

المصدر: ا ف ب

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