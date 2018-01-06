بورصة طهران تنتعش بعد جلسة مجلس الامن حول ايران

العالم - ايران

وانتهت جلسة مجلس الامن الدولي التي دعت اليها الولايات المتحدة فجر السبت، حول اعمال الشغب التي شهدتها بعض المناطق في ايران مؤخرا بنتيجة عدم صلاحية المجلس بالنظر للشؤون الداخلية، اضافة الى احتمالية عدم نجاح نواب الكونغرس بتقديم اصلاحات بخصوص نص الاتفاق النووي، مابدد المخاوف حول سلامة الاتفاق وجاء صعود البورصة الإيرانية على هذه الخلفية.

ومن جهة ثانية دفع انخفاص المعادن في بورصة لندن سيما الرصاص والزنك، لاستمرار وتيرة ارتفاع الاسعار في الاسواق العالمية، حيث انعكس ذلك على قوة طلب المعادن في البورصة.

وتداولت بورصة طهران 1.317 مليار سهم وورقة مالية باكثر من 3.51 تريليون ريال ( الدولار= 36 الف ريال)، توزعت على 51 الفا و286 صفقة.



وقادت صعود تدبيكس اسهم شركات "اصفهان" لتكرير النفط 40 نقطة والوطنية للنحاس 31 نقطة و"ايرانيان" الاستثمارية البتروكيماوية 26 نقطة.