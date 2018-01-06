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بسبب اللغة العربية.. اليمين الإيطالي ينتقد دعاية المتحف المصري بتورينو

بسبب اللغة العربية.. اليمين الإيطالي ينتقد دعاية المتحف المصري بتورينو
السبت ٠٦ يناير ٢٠١٨ - ١٢:٥٥ بتوقيت غرينتش

في هجوم غير مبرر، انتقدت أحزاب اليمين الإيطالي حملة ترويج للمتحف المصري في مدينة تورينو الإيطالية بزعم وجود تمييز بين المواطنين، حيث خصصت الحملة تذكرتي دخول بسعر تذكرة واحدة لمن يتحدثون اللغة العربية.

العالم - مصر

وافاد موقع الیوم السابع نقلا عن صحيفة "الجورنال" الإيطالية إن الحملة الترويجية للمتحف أثارت جدلاً واسعاً بعدما انتقدت زعيمة حزب "اخوة إيطاليا" اليميني جورجا ميلوني فكرة منح تذكرة مجانية للناطقين باللغة العربية عما دونهم، ووصفت الحملة في بيان لها بـ"الهذيان".

وأضافت جورجا إن المواطنين اكتشفوا حملة أدفع ثمن تذكرة واحدة وتحصل على آخرى مجانا من خلال الإعلانات التى ظهرت على الحافلات والترام، والمكتوبة باللغة العربية فقط  وبدون  ترجمة إلى الإيطالية، مشيرة إلى أن الملصقات تصور امرأة محجبة ورجل مبتسم من ورائها، تذكر بأن متحف تورينو المصرى يتحصل على إعانات حكومية بتمويل من الإيطاليين وأن من بين أعضاء مجلس إدارته الخمسة هناك شخص معين من قبل مدينة تورينو وآخر من مقاطعة بيومنتي، والرئيس يتم إختياره مباشرة من قبل وزارة التراث الثقافي.

وبدوره نفى رئيس مجلس إدارة المتحف وجود أية دوافع سياسية  وراء الحملة، منوها بأن "فى المدينة والمحافظة يعيش حوالى 49 ألف من ناطقي اللغة العربية"، وقال "نحن نهدف إلى زيادة جمهور المتحف عبر حملات ترويجية محددة".

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