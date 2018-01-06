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وصول ثالث قطار شحن لايران قادما من الصين

وصول ثالث قطار شحن لايران قادما من الصين
السبت ٠٦ يناير ٢٠١٨ - ٠١:١٠ بتوقيت غرينتش

اعلن مساعد شؤون التدشين وحركة سكك الحديد بشركة خطوط سكك الحديد الايرانية مصطفى داودي وصول ثالث قطار شحن الى ايران قادما من الصين.

العالم - ايران 

وأوضح مصطفى داودي مساعد شؤون التدشين وحركة سكك الحديد في حديث لوكالة انباء فارس، أن القطار سيقطع مسافة 10 الاف و297 كم حتى المقصد النهائي طهران.

وأكد أن القطار بحمولة 41 حاوية نمطية 40 قدم انطلق 30 ديسمبر/كانون الاول من مدينة "ينشوان" شمال غرب الصين وتخطى معبر "التينكول" الكازاخي ودخل منفذ "اينجه برون" في شمال غرب ايران ومن المقرر وصوله لطهران. 

وأشار الى أنه لغاية الان، وصل قطارا شحن من الصين الى ايران، فيما سيصل القطار الثالث لمحطته الاخيرة حتى نهاية الاسبوع الاول من 2018، مبيّنا أن هذا الموضوع يأتي في اطار الاتفاق الذي تم التوصل اليه بين الصين وكازاخستان وتركمنستان وايران.

واوضح داودي أنه بحسب التقديرات وبتفعيل هذا الخط السككي فأن تعرفة الشحن والنقل ستكون تنافسية مقارنة مع الشحن البحري، لافتا الى أن مسافة الصين حتى طهران تبلغ نحو 10 الاف و297 كيلومترا ومن المتوقع أن يقطع المسافة بـ 14 يوما، بفارق 25 يوما عن المسار البحري.

وبيّن أن ايران تعقد جلسات عدة مع الصين وكازاخستان وتركمانستان في اطار تنمية سياسات تطوير الشحن والنقل السككي سيما ممرات الترانزيت. مضيفا  أنه تم التوصل الى توافقات متعددة الاطراف بين الدول الاربع بهدف تطبيق التعرفة التوافقية والاطار الزمني للشحن من المبدأ حتى المقصد.

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