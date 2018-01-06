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امير حاتمي يعلن افتتاح مؤتمر لعرض فرص الاستثمار في شواطئ مكران

امير حاتمي يعلن افتتاح مؤتمر لعرض فرص الاستثمار في شواطئ مكران
السبت ٠٦ يناير ٢٠١٨ - ٠٢:٢٥ بتوقيت غرينتش

أعلن وزير الدفاع الإيراني "امير حاتمي" عن إفتتاح مؤتمر "فرص الاستثمار والتنمية المستدامة في شواطئ مكران" وذلك خلال الشهرين القادمين في العاصمة طهران.

العالم - ايران 

على هامش الإجتماع الاستراتيجي لوزارة الدفع اكد وزير الدفاع الإيراني العميد "امير حاتمي" أن طهران ستشهد في  شهر اسفند القادم (من 20 فبراير الى 20 مارس) مؤتمرا كبيرا تحت عنوان "فرص الاستثمار والتنمية المستدامة في شواطئ مكران" الواقعة جنوب شرقي ايران، قائلا: "أن هذا المؤتمر يعد فرصة ذهبية للمستثمرين في قطاع الخاص والعام ، من داخل وخارج البلاد، من أجل التعرف الى الفرص الاستثمارية الوافرة في قطاعات النفط والغاز والبتروكيمياء والنقل والترانزيت والسياحة وإنشاء مدن جديدة في تلك المنطقة".

وفي إشارة الى البرامج والمخططات الحكومية من أجل عرض وتقديم كافة الفرص الاستثمارية في هذه المنطقة  قال امين لجنة تنمية وتطوير شواطئ مكران: "أنه نظرا لتوجيهات قائد الثورة الاسلامية لتطوير شواطئ مكران والمشاريع الحكومية الكبرى في إطار تطبيق سياسات الاقتصاد المقاوم، تمت هناك الكثير من الدرسات وقدمت عدة مشاريع على مستوى المنطقة بأسرها في قطاعي الاقتصادي والاجتماعي".

ومن ضمن المشاريع التي تم التخطيط لهما في إطار توسيع شواطئ مكران أشار وزير الدفاع الى مشروعي تزويد سعة التلخيص الجمركي لميناء "شهيد بهشتي" من 2,5 الى 8,5 مليون طن وافتتاح مطار "جاسك" في هذه المنطقة.

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