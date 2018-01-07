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15 ألف حالة نزوح داخلي في إفريقيا يومياً

15 ألف حالة نزوح داخلي في إفريقيا يومياً
السبت ٠٦ يناير ٢٠١٨ - ٠٣:٢٤ بتوقيت غرينتش

شهد عدد النازحين داخليا في قارة إفريقيا ارتفاعًا ملموسًا بوصوله إلى 2.7 مليون شخص في الفترة ما بين شهري يناير ويونيو 2017 بواقع 15 ألف شخص ينزحون يوميا، وفقا لتقرير دولي.

العالم - إفریقیا

وافاد موقع  بوابة أفريقيا الإخبارية نقلا عن مركز رصد النزوح الداخلي وهو إحدى المؤسسات التابعة للمجلس النرويجي للاجئين "إن آر سي"، في أحدث تقاريره أن النازحين كان هدفهم الرئيسي هو الهروب من النزاعات وأعمال العنف والكوارث التي هددت وجودهم في بلادهم في الوقت الذي عجزوا فيه عن عبور الحدود الدولية.

وأضاف أن النزاعات المستمرة كانت سببا في وقوع 75% من حالات النزوح الجديدة التي تم رصدها في إفريقيا خلال الثلث الأول من العام 2017، مشيرًا إلى أن جمهورية الكونغو الديمقراطية ونيجيريا وجنوب السودان هي أكثر الدول تأثرا بهذه الظاهرة، وأن شرق إفريقيا التي كانت ملجأ لعدد كبير من النازحين بسبب النزاعات المستمرة - مثل تلك التي تعاني منها الصومال.

ووفقا للتقرير، سجلت جمهورية الكونغو الديمقراطية 997 ألف حالة نزوح بسبب النزاعات خلال الثلث الأول من العام 2017 وهو عدد يفوق ذلك الذي تم تسجيله خلال العام الماضي 2016 بكثير، فيما سجلت جمهورية إفريقيا الوسطى 206 آلاف حالة بزيادة قدرها 4 أضعاف مقارنة بالعدد الذي سجلته في العام الماضي.

وقالت إلكسندرا بيلاد مديرة مركز رصد النزوح الداخلي، إن هذا الوضع المأساوي الذي لم يكف عن التدهور يحتم على المنظمات الإنسانية انتهاج أسلوب جديد لتتمكن في النهاية من مواجهة أسباب هذا النزوح ومن ثم التحكم في النتائج المترتبة عليه على المدى الطويل.

وأضافت أنه لا بد من التركيز على الوقاية ومن ثم التقليل من احتمالات وقوع حالات نزوح جديدة، وذلك لنتمكن من السير عكس هذا الاتجاه، وسيتسنى لنا ذلك إذا ما قمنا باتخاذ تدابير فورية تقوم على منع نشوب الصراعات وتعزيز السلام من ناحية وإقامة نظم تنمية اقتصادية وسياسية بوجه عام من ناحية أخرى.

ورأت أنه لابد من تطبيق النهج ذاته لإدارة حالات النزوح الداخلي الناجمة عن الكوارث، ومن ثم اتخاذ التدابير اللازمة للتقليل من احتمالات حدوثها الأمر الذي من شأنه أن يسهم في انخفاض حجم الخسائر المترتبة عليها والتقليل من عدد الأشخاص النازحين وتكاتف الجهود من اجل إتمام عمليات إعادة إعمار المناطق المتضررة على مدى قصير.

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