توجيه الاتهام بالفساد لوزيرين سابقين في زيمبابوي

العالم - إفریقیا

وسيطر الجيش على السلطة جرى اعتقال حلفاء بارزين لموجابي وزوجته التي كانت تنافس نائبه السابق والرئيس الحالي إمرسون منانجاجوا على الحكم.

وقال محاميا وزير الشؤون الخارجية السابق والتر مزيمبي ووزير الطاقة السابق صمويل أندنجي إنه جرى توجيه الاتهام إليهما أمس الجمعة "بسوء استغلال المنصب". ونفى الوزيران ارتكاب أي مخالفات.

وبحسب وثيقة اتهام اطلعت عليها رويترز جرى اتهام أندنجي بتوقيع عقد قيمته 12650 دولارا دون الالتزام بإجراءات المناقصة المتبعة مع شركة لم تنفذ مهامها.

وأطلقت السلطات سراحهما بكفالة اليوم السبت لكن طلبت منهما تسليم جوازي سفرهما إلى أن يتم الاستماع إليهما في جلسة يوم 22 يناير كانون الثاني.

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