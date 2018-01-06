بعد الخسارة في كاس الخليج الفارسي... الشعب القطري يكيد الامارات!

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ونشر قطريون بتويتر العديد من الصور والمقاطع المصورة، التي أظهرت تجمعات كبيرة للقطريين ومسيرات بالسيارت على كورنيش الدوحة احتفالا بفوز “أبناء قابوس”.

كما عبر العديد من القطريين في تغريداتهم عن فرحتهم العارمة، بعد فوز منتخب السلطنة على منتخب الإمارات وانتزاع اللقب للمرة الثانية.

وبعض القطريين ربطوا المباراة بالأزمة الأخيرة، وعلقوا ساخرين أن سلطنة عمان أطاحت بدول الحصار كلها من البطولة.

ونجح المنتخب العماني الأول لكرة القدم في التغلب على نظيره الإماراتي والتتويج بكأس بطولة خليجي 23 ، والتي أقيمت الجمعة على استاد الجابر الأحمد في دولة الكويت .

المنتخب العماني حقق الفوز واقتنص الكأس عن طريق ركلات الترجيح بنتيجة 5-4، بعد إهدار لاعب الإمارات عمر عبدالرحمن الركلة الأخيرة لمنتخب بلاده، بعدما أهدر ركلة جزاء أخرى في الدقيقة 90 من زمن المباراة المثيرة.

وتوج المنتخب العماني بلقب كأس الخليج الفارسي للمرة الثانية في تاريخه، بعدما تأهل لنهائي البطولة بعد التغلب على منتخب العراق.

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