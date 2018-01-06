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مسيرات شعبية حاشدة بمدينتي بهشهر وفريدن تنديدا بالإضطرابات الأخيرة

مسيرات شعبية حاشدة بمدينتي بهشهر وفريدن تنديدا بالإضطرابات الأخيرة
السبت ٠٦ يناير ٢٠١٨ - ٠٥:٠٧ بتوقيت غرينتش

نددت مختلف الفئات الشعبية لمدينة بهشهر التابعة لمحافظة مازندران (شمال) ومدينة فريدن التابعة لمحافظة إصفهان (وسط) خلال مسيرات حاشدة بالإضطرابات الأخيرة.

العالم - ايران 

وشاركت في المسيرات حشود جماهيرية من مختلف الفئات الشعبية رجالا ونساء وشيوخا وشبانا تنديدا بالإجراءات المنتهكة للقانون والأحداث الأخيرة وإثارة أعمال الشغب والإجراءات الماسة بالأمن العام.

وجسد المتظاهرون اتحادهم عبر هتافاتهم الثورية بمن فيهم طلاب الحوزات العلمية وعلماء الدين وطلاب الجامعات وطلاب المدارس والتجار والشباب بشعارات "الله أكبر" و"الموت لأميركا" و"نحن واقفون جنبا الي جنب" و"نحن ممتثلون لأوامر القائد" و"نحن ماضون علي خطي ولاية الفقيه" و"نحن لا نثق بأميركا المحتالة" و"نحن ندافع عن غزة وعن لبنان" و"أرواحنا للإسلام فداء" و"أرواحنا لإيران فداء" و"الموت لآل سعود الكفرة".

 

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