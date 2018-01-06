الفلكي السوري الذي توقع طرد داعش: في 2018 زلزال ادلب قادم والسعودية الى زوال

العالم - منوعات

- زلزال ادلب قادم … والفرحة بالشوراع

- الاوربيون والعرب يرفعون ريات العلم السوري و صور السيد الرئيس بشار الاسد رمز الامان ومكافحة الارهاب في العالم، فرحا بانتصارات سورية على الارهاب

- الترك يغدرون بالروس في سورية والدم بجر البحص بقلب تركيا

- اخر معركة معركة الجنوب الى الاردن .. السعودية الى زوال برمضان 2019

- ملكين في السعودية والازمة الى السلاح بالشوارع

- الكويت تنأى بنفسها

- الايادي العاملة من الخليج الفارسي الى سورية والعراق

- لبنان 6 شهور حرب شوارع من مخاض الالم

- كل ماتعرضت له سورية سابقا انتهى والشمس تشرق من جديد، " سورية لن تموت وهي سورية بتمرض بتتالم بس مابتموت، ورح يكون عنا لاجئين من دول عرب بسورية"

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