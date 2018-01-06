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الفلكي السوري الذي توقع طرد داعش: في 2018 زلزال ادلب قادم والسعودية الى زوال

الفلكي السوري الذي توقع طرد داعش: في 2018 زلزال ادلب قادم والسعودية الى زوال
السبت ٠٦ يناير ٢٠١٨ - ٠٥:٥٥ بتوقيت غرينتش

اطلق الفلكي السوري ثابت الحسن توقعاته لعام 2018 وجاء فيها...

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