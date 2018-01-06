شاهد.. المسيرات تتواصل في ايران لليوم السادس رفضا للفتنة والشغب

العالم - ايران

فمن شرقها الى غربها ومن جنوبها الى شمالها انطلقت لليوم السادس على التوالي في مختلف المدن الايرانية مسيرات شعبية رفضا للتدخلات الخارجية ودعما للنظام الاسلامي وتنديدا باعمال الشغب والتخريب التي شهدتها بعض المناطق في البلاد مؤخرا.

محافظة خوزستان التي بدأت مسيرات منذ الايام الاولى تتواصل فيها المسيرات وتنتقل من مدينة الى اخرى اخرها مدينتا ماهشهر وشادغان اللتان شهدتا مسيرات حاشدة شاركت فيها مختلف اطياف المجتمع الذي طالما قيل ان السعودية تعمل على اختراقها.

وفي مدن اردبيل وفريدون شهر وشاهين دج ندد المشاركون بالمؤامرات ومخططات اعداء الثورة لاثارة الشغب والفتنة بالبلاد.

وفي محافظة يزد وتحديدا في مدينة اردكان ردد المتظاهرون هتافات منددة بمثيري الفتن ومن يحلو لهم العمالة للاجانب.

في شاهرود وآمل ومهديشهر اكد المتظاهرون رفضهم لاستغلال التجمعات السلمية المطلبية وحرفها عن مسارها لضرب الاستقرار في البلاد.

مدن سبيدان وكوار وداراب ومهمند وفيرز أباد في محافظة فارس جنوبي البلاد كانت على موعد ايضا مع تظاهرات مماثلة لتجديد العهد مع مبادئ الثورة الاسلامية وقائدها مؤكدين الدعم لنظام الجمهورية الاسلامية في البلاد.

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