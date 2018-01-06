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عيدُ الجيش العراقي الباسل

عيدُ الجيش العراقي الباسل
السبت ٠٦ يناير ٢٠١٨ - ٠٥:٥٥ بتوقيت غرينتش

قصيدة في تخليد الذكرى السنوية لعيد تأسيس الجيش العراقي في السادس من كانون الثاني  عام 1921.

العالم - العراق

سلامٌ على جيشِنا الباسلِ  .....  على حاسمٍ فى الوغى صائلِ

سلامٌ عليهِ أعاذَ البلادَ  .....  مِنْ شرِّ مُستَهْترٍ ماحِلِ

وعاضَدَ حَشْدَ الولاءِ أخاً  .....  فكانا وِقا العِرضِ والذاهِلِ

لَعِيدُكَ يا جيشُ سَعْدٌ لنا  .....  جميعاً ورَيحانةُ الكاهِلِ

ففتواهُ كانَتْ منَارَ الهُدى  .....  لشعبٍ تَروَّعَ بالقاتلِ

فهبَّ بَنُوهُ لدَحرِ الذينَ  .....  جاؤوا باُحدُوثةِ الناكِلِ

فجيشُ العراقِ وحَشْدُ الإبـــــــــــــــــــــــــاءِ صِنوانُ في هَبَّةِ الباذِلِ

وجيشُ العراقِ هو المُفتدي  .....  بنَفْسٍ أبَتْ سَطْوةَ الخاتِلِ

فتلكَ فلسطينُ أمجادُهُ  .....  مصادِيقَ للذّائِدِ الكافِلِ

وتلكَ الجزائِرُ إيثارُهُ  .....  وعَونُ الشَّقِيقِ إلى الفاضِلِ

فأنعِمْ بِجيشِ الفِداءِ العظِــــــــــــــــــــــــــــيمِ وعِيدٍ تخلَّدَ في شاغِلي

وأعظِمْ بشعبٍ كذا جيشُهُ  .....  شديدٌ على الغادرِ السافِلِ

ويحيا العراقُ بأبطالِهِ  .....  بحشدٍ وجيشٍ هُما آمِلي

بقلم الكاتب والاعلامي
حميد حلمي زادة
18 ربيع الثاني 1439
6 كانون الثاني 2018

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