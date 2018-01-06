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أمريكا تجمّد 125 مليون دولارا من تمويلها للأونروا

أمريكا تجمّد 125 مليون دولارا من تمويلها للأونروا
السبت ٠٦ يناير ٢٠١٨ - ٠٦:٣٨ بتوقيت غرينتش

ذكر موقع أكسيوس الإخباري الإلكتروني أنّ أمريكا جمّدت 125 مليون دولار من التمويل الذي تقدّمه لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وبعد أيام من تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوقف تقديم مساعدات للفلسطينيين في المستقبل، قال موقع أكسيوس إنّ المبلغ جُمّد لحين إنتهاء إدارة الرئيس ترامب من مراجعة المساعدات الأمريكية للسلطة الفلسطينية ولكن مسؤولاً بوزارة الخارجية الأمريكية قال إنّه لم يتمّ إتخاذ قرار بشأن هذا التمويل.

ويشكّل هذا المبلغ ثلث التبرع السنوي الأمريكي للوكالة.

وقال الموقع نقلاً عن ثلاثة دبلوماسيين غربيين لم يكشف النقاب عن أسمائهم أنّه كان من المفترض أن يتمّ تسليم هذا التمويل بحلول الأول من يناير/ كانون الثاني الحالي.

وقال مسؤول في الخارجية الأمريكية الذي تحدث شريطة عدم نشر إسمه: "إنّ تقرير أكسيوس مضلل. لمجرد أنّهم كانوا يتوقعون هذا المبلغ في البداية ولم يحصلوا عليه هذه المرة لا يعني تعليقه أو إلغاءه. المداولات جارية وأمامنا حتى منتصف يناير لإتخاذ قرار نهائي."

وسُئل عما إذا كان قد تمّ إتخاذ قرار مبدئي فقال المسؤول"لا" والتقارير التي تحدثت عن ذلك كاذبة.

وقال "كريس جونيس" المتحدث بإسم الأونروا إنّ الوكالة لم تُبلغ بشكل مباشر بقرار رسمي بأي حال من الإدارة الأمريكية.

وقال ترامب يوم الثلاثاء الماضي إنّه سيوقف تقديم أموال للفلسطينيين وإتهمهم بأنّهم "لم يعودوا مستعدين للمشاركة في محادثات سلام مع إسرائيل."

وقال ترامب على تويتر:"ندفع مئات الملايين من الدولارات سنوياً ولا نحصل على أي تقدير أو إحترام. هم لا يريدون حتى التفاوض على إتفاقية سلام طال تأخرها مع إسرائيل."

وأضاف: "في ضوء أنّ الفلسطينيين لم يعودوا مستعدين للمشاركة في محادثات سلام فلماذا نقدّم أياً من تلك المدفوعات الكبيرة لهم في المستقبل؟"

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