نيجيريا تعمل على تسريع إعادة مواطنيها من ليبيا

العالم - لیبیا

وافاد موقع بوابة إفريقيا الإخبارية نقلا عن الوزير جوفري اونياما في مؤتمر صحافي إن نيجيريا سترسل طائرتين لليبيا لإعادة نحو 800 من مواطنيها الراغبين في العودة خلال الايام القليلة المقبلة.

وأفاد الوزير أنه تفقد مركزين لاحتجاز المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا حيث التقى عددا من مواطنيه.

وأبلغ اونياما الصحافيين "الحقيقة ان عددا كبيرا من النيجيريين عانوا بشدة ومروا بتجارب صادمة". وتابع أن "الهدف الرئيسي هو إعادة هؤلاء النيجيريين لوطنهم بأسرع وقت ممكن".

واقر اونياما بوجود صعوبات في التعرف على العدد الحقيقي لمواطني بلاده في ليبيا، لان العديد منهم غير مسجلين أو أنهم في مراكز احتجاز لا تخضع لسيطرة السلطات.

ويشكل النيجيريون غالبية المهاجرين غير المسجلين الذين يحاولون عبور البحر المتوسط إلى اوروبا في رحلة محفوفة بالمخاطر.

وكان رئيس وكالة الطوارئ الوطنية في نيجيريا اعلن في كانون الاول/ديسمبر أن حوالي 1,300 مهاجر نيجيري اعيدوا لبلادهم في تشرين الثاني/نوفمبر، او ضعف عدد المهاجرين الذين عادوا في تشرين الاول/اكتوبر.

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