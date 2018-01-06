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حكومة كردستان العراق تعلن موقفها من "ضلوع أربيل في تظاهرات إيران"

حكومة كردستان العراق تعلن موقفها من
السبت ٠٦ يناير ٢٠١٨ - ٠٦:٤٩ بتوقيت غرينتش

نفى المتحدث باسم حكومة منطقة كردستان العراق، سفين دزيي، السبت، ضلوع أربيل في التظاهرات التي تشهدها بعض المدن الايرانية منذ اكثر من اسبوع.

العالم - العراق

وقال دزيي في بيان صحفي اليوم، إن "وكالة انباء تسنيم الإيرانية نقلت عن أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران اللواء محسن رضائي اتهاماً لا أساس له ضد  كردستان، ادعى فيه أن التظاهرات الإيرانية تدار من أربيل".

وأضاف أنه في الوقت الذي "نرفض فيه هذه التهمة المفبركة الباطلة البعيدة كل البعد عن الحقيقة رفضا قاطعاً، نؤكد أن منطقة كردستان قد اثبتت بانها كانت دوما عامل الأمن والاستقرار في المنطقة، لم ولن يسمح بان يكون سبباً للفوضى وعدم الاستقرار في الدول المجاورة" (حسب قوله).

وخلص دزيي الى القول إن "كردستان تسعى دائماً بأن تكون لديها علاقات ودية مع دول الجوار والمنطقة والعالم على أساس احترام المصالح المشتركة "، لافتاً إلى أن "مثل هذه التصريحات لا تقدم اية خدمة للجيرة والعلاقات القائمة بين كردستان والجمهورية الاسلامية".

وكان أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران اللواء محسن رضائي قال في وقت سابق من اليوم في تصريح لوكالة تسنيم إن (رئيس غرفة عمليات "الـ سي أي ايه" الخاصة في اربيل ورئيس مكتب نجل صدام وكذلك مندوب عن السعودية وآل بارزاني ومنافقي خلق الارهابية خططوا للاحداث الاخيرة في ايران).

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