ضبط سيارة مفخخة قبل انفجارها بالعاصمة طرابلس

العالم - لیبیا

وافاد موقع بوابة افريقيا الاخبارية نقلا عن بيان نشرته الكتيبة على صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، فإن "رجال الكتيبة 301 مشاة بالتعاون مع الأمن المركزي أبوسليم تمكنوا من ضبط سيارة مفخخة في منطقة الدريبي وذلك بعد ورود إشارة أمنية".

وأشار البيان أن الكتيبة "ستوافي بكامل التفاصيل بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة".

وقال عضو غرفة عمليات الكتيبة 301 محمد شقلوف بأن الكتيبة تمكنت من العثور على السيارة المفخخة وتفكيك المتفجرات بها.

وأضاف شقلوف، لقناة النبأ (خاصة)، بأن غرفة العمليات قامت بتأمين مكان الحدث وسلمت المتفجرات للجهات المختصة، دون مزيد من التفاصيل.

وفي سياق متصل، انفجرت سيارة مفخخة صباح اليوم في بلدة سلوق، الواقعة على بعد 50 كم جنوبي بنغازي أمام منزل الشيخ موسي النمر أحد أعيان قبيلة العواقير، دون أن يسفر الانفجار عن خسائر بشرية، حسب القناة ذاتها.

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