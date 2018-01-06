البرلمان الإيراني يعارض بالإجماع رفع أسعار البنزين خلال العام القادم

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وقال عضو لجنة اعداد الميزانية في مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) "مهرداد لاهوتي": "إن اعضاء مجلس الشورى الإسلامي عارضوا بالاجماع خلال جلسة مساء اليوم السبت قرار رفع أسعار البنزين والمحروقات الاخرى خلال العام الإيراني القادم" (يبدأ في 2018-03-21).

وتجدر الإشارة الى ان السعر الحالي للبنزين لليتر الواحد هو 10/000 ريال إيراني أي حوالي ربع دولار أمريكي.

ويعقد البرلمان يوم غد الاحد جلسة مغلقة لبحث الاحداث الاخيرة التي شهدتها البلاد، بمشاركة كل من وزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي ووزير الامن محمود علوي وأمين المجلس الاعلى للامن القومي علي شمخاني.