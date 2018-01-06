البث المباشر
مسؤول صحي ايراني: ارتفاع عدد الاصابات جراء الزلزال الذي ضرب منطقة سربل ذهاب في محافظة كرمانشاه الى 21 شخصا
النيابة العامة في السعودية تؤكد القبض على 11 أميرا تجمهروا في قصر الحكم وإيداعهم سجن الحائر
المتحدث باسم الشرطة الايرانية: الافراج بكفالة عن معظم المغرر بهم في احداث الشغب وقادة الشغب تم تسليمهم الى القضاء
المتحدث باسم الاسعاف الايراني:8 اصابات جراء زالزال سربل ذهاب تم معالجة6 منهم ميدانيا ونقل 2 آخرين الى كرمانشاه للعلاج
مراسلة العالم: القوى الفلسطينية تدعو لاعتبار الثلاثاء والجمعة القادمين يومي غضب نصرة للقدس ورفضا لقانون إعدام الأسرى
مراسل العالم: طيران العدوان السعودي يشن سلسلة غارات على منازل المواطنين في منطقة القهر بمديرية باقم في صعدة باليمن
مراسل العالم: القوات اليمنية تحبط زحفا لمرتزقة العدوان بإتجاه المهاشمة في مديرية خب والشعف بالجوف وتكبدهم قتلى وجرحى
الاعلام الحربي العراقي ينفي صحة تقارير مفبركة زعمت قيام ارهابيي داعش باستعراض عبر رتل عسكري في الجزيرة غرب الموصل
مراسل العالم:مقتل القائد الميداني للمسلحين(بكر علوش) بنيران الجيش السوري بمحيط جامع ابو بكر في حرستا بريف دمشق
الجيش السوري وحلفاؤه يقطعون طريق إمداد المسلحين إلى "سنجار" ويقترب من تطويق مناطق شرق سكة الحديد بريف إدلب

البرلمان الإيراني يعارض بالإجماع رفع أسعار البنزين خلال العام القادم

البرلمان الإيراني يعارض بالإجماع رفع أسعار البنزين خلال العام القادم
السبت ٠٦ يناير ٢٠١٨ - ٠٧:١٩ بتوقيت غرينتش

أكدت لجنة اعداد الميزانية في مجلس الشورى الإسلامي ان أسعار البنزين والمحروقات الاخرى لن ترتفع خلال العام الإيراني القادم.

العالم - ايران 

وقال عضو لجنة اعداد الميزانية في مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) "مهرداد لاهوتي": "إن اعضاء مجلس الشورى الإسلامي عارضوا بالاجماع خلال جلسة مساء اليوم السبت قرار رفع أسعار البنزين والمحروقات الاخرى خلال العام الإيراني القادم" (يبدأ في 2018-03-21).

وتجدر الإشارة الى ان السعر الحالي للبنزين لليتر الواحد هو 10/000 ريال إيراني أي حوالي ربع دولار أمريكي.

ويعقد البرلمان يوم غد الاحد جلسة مغلقة لبحث الاحداث الاخيرة التي شهدتها البلاد، بمشاركة كل من وزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي ووزير الامن محمود علوي وأمين المجلس الاعلى للامن القومي علي شمخاني. 

 

روابط ذات صلة

البرلمان الإيراني يعقد جلسة مغلقة لبحث الاحداث الاخيرة

البرلمان الإيراني يقر قانون عضوية الأقليات الدينية في المجالس البلدية

البرلمان الإيراني يناقش تطورات كردستان العراق والاعتداء على القنصلية الإيرانية في أربيل

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

ترامب: لا مانع من الحديث هاتفيا مع زعيم كوريا الشمالية!

النائب العام السعودي يؤكد اعتقال 11 أميرا تجمهروا في قصر الحكم

ادلب.. تحرير 84 بلدة خلال 3 شهور اخرها 20 خلال 24 ساعة+فيديو

توقيف اسرائيلي في قبرص في إطار قضية تهريب الأعضاء في كوسوفو

بالصور: “الحرس القومي العربي” يشارك في معارك حرستا

البرلمان الإيراني يعارض بالإجماع رفع أسعار البنزين خلال العام القادم

حماس تكشف حقيقة الشخص الذي ظهر في إصدار “ولاية سيناء” الأخير

البرلمان الإيراني يعقد جلسة مغلقة لبحث الاحداث الاخيرة

ضبط سيارة مفخخة قبل انفجارها بالعاصمة طرابلس

حكومة كردستان العراق تعلن موقفها من "ضلوع أربيل في تظاهرات إيران"

نيجيريا تعمل على تسريع إعادة مواطنيها من ليبيا

شاهد.. السيد نصر الله يلعب كرة القدم !

سجن مسؤولين بشركة سياحية مصریة على ذمّة التحقيق في سقوط منطاد

أمريكا تجمّد 125 مليون دولارا من تمويلها للأونروا

أول مولودة "مسلمة" في النمسا عام 2018 تثير الجدل

شاهد.. المسيرات تتواصل في ايران لليوم السادس رفضا للفتنة والشغب

السفير الايراني في تركيا: اجتماع مجلس الامن الاخير فضيحة اخرى لحكومة ترامب

"أحرار الشام" يشن هجوما على عسكريين روس في حمص!

عيدُ الجيش العراقي الباسل

الفلكي السوري الذي توقع طرد داعش: في 2018 زلزال ادلب قادم والسعودية الى زوال

الأکثر مشاهدة