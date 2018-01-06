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ترامب: لا مانع من الحديث هاتفيا مع زعيم كوريا الشمالية!

ترامب: لا مانع من الحديث هاتفيا مع زعيم كوريا الشمالية!
السبت ٠٦ يناير ٢٠١٨ - ١٠:١٧ بتوقيت غرينتش

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت إن لا مانع لديه "على الإطلاق" من التحدث هاتفيا مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون وعبر عن أمله في أن تسفر المحادثات بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية عن نتائج إيجابية.

العالم - الأميرکيتان

وردا على أسئلة من صحفيين في منتجع كامب ديفيد الرئاسي في ولاية ماريلاند الأمريكية عبر ترامب عن استعداده للحديث إلى كيم لكن وفقا لشروط مسبقة.

وقال "قطعا سأفعل ذلك... لا مشكلة لدي على الإطلاق مع ذلك".وأضاف أن المحادثات بين الكوريتين ربما تسفر عن تخفيف حدة التوتر.

ونسب ترامب الفضل إلى نفسه في هذه الانفراجة الدبلوماسية قائلا إنها جاءت نتيجة لضغوطه المستمرة.وقال "هذه بداية.. انطلاقة كبرى. لو لم أتدخل لما كانت هناك الآن أي محادثات".وأضاف أن كيم "يعلم أنني لا أمزح. أنا لا أمزح ولو قليلا ولو لواحد في المئة. هو يفهم ذلك".

وقال "إذا خرجت تلك المحادثات بشيء فسيكون أمرا عظيما للبشرية كلها. سيكون أمرا عظيما للعالم أجمع".

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