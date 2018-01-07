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مهاجرون أفارقة يقتحمون جيب "مليلة" بين المغرب وإسبانيا

مهاجرون أفارقة يقتحمون جيب
الأحد ٠٧ يناير ٢٠١٨ - ٠٦:١٩ بتوقيت غرينتش

اقتحم أكثر من 200 مهاجرأفريقي سياجا مزدوجا بين المغرب وجيب مليلة الواقع تحت سيطرة إسبانيا، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بالإضافة إلى شرطي.

العالم - المغرب

وجاء في بيان صدر أمس السبت عن السلطات في مليلة، أن 209 مهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء شقوا طريقهم عنوة إلى جيب مليلة بعد الظهر سعيا للوصول إلى أوروبا حسبما أفاد موقع روسيا اليوم الاخباري.

وأفاد البيان أن الشرطي المصاب "اعتدى عليه مهاجر بواسطة خطاف يستخدم في تسلق السياج" فيما كان يحاول وقف تقدم المهاجرين ما أدى لإصابته بجرح في أذنه، وأصيب 4 من المهاجرين إصابات طفيفة نقلوا على إثرها للمستشفى لتلقي العلاج.

وأظهرت مقاطع فيديو مصورة بهاتف نقال عددا من المهاجرين وهم يركضون في شوارع المدينة الصغيرة. واقتيد هؤلاء لاحقا إلى مراكز احتجاز.

ويشكل جيبا سبتة ومليلية اللتين تسيطر عليهما إسبانيا، والمتنازع عليهما مع المملكة المغربية، والواقعان شمالي المغرب، الحدود البرية الوحيدة بين الاتحاد الأوروبي والقارة الأفريقية.

ويحاول مئات المهاجرين باستمرار اجتياز السياج الخارجي المحيط بالمدينتين والذي يرتفع أكثر من ست أمتار ويتضمن في بعض المواقع أسلاكا شائكة، للوصول إلى مراكز الاستقبال المؤقتة في هاتين المدينتين لتقديم طلبات لجوء.

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