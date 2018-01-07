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مصر تدعو روسيا لإجراء مناورات عسكرية على أرضها

مصر تدعو روسيا لإجراء مناورات عسكرية على أرضها
الأحد ٠٧ يناير ٢٠١٨ - ٠٦:٣٠ بتوقيت غرينتش

أعلن الجيش الروسي، أن قواته المظلية ستجري عام 2018، مناورات مع نظيرتها المصرية.

العالم - مصر

جاء ذلك خلال تصريحات أمس السبت أدلى بها العقيد أليكسي سغيبنيف، رئيس إدارة التنظيم والتخطيط لعمليات حفظ السلام في قوات المظلات الروسية، عبر محطة الإذاعة الروسية "صدى موسكو".

وقال سغيبنيف، "تمت دعوتنا لإجراء مناورات على أراضي مصر العام الجاري، مشيرا إلى أنه تم تحديد المدة الزمنية والتاريخ لهذه المناورات وأن الاستعدادات بدأت بالفعل منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي"، بحسب صحيفة "كوميرسانت" الروسية.

تجدر الإشارة إلى أن القوات الروسية والمصرية يجريان في الأونة الأخيرة تدريبات مشتركة بشكل منتظم تحت عنوان "حماة الصداقة"، وأجريت هذه المناورات في عام 2016 بمصر والعام الماضي بروسيا.

ويأتي الإعلان عن تلك المناورات، بعد أيام من توقيع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أول أمس الخميس، مرسوما لإستئناف الرحلات الجوية المنتظمة بين موسكو والقاهرة بعد انقطاع دام عامين.

كانت الرحلات الروسية للقاهرة توقفت إثر تحطم طائرة روسية في 31 أكتوبر/تشرين الأول 2015، بعد وقت قصير من إقلاعها فوق شبه جزيرة سيناء ومقتل كل من كان على متنها وعددهم 224 من الركاب وأفراد الطاقم.

وتشهد العلاقات المصرية الروسية في الفترة الأخيرة طفرة كبيرة، وخصوصا في عهد الرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي، حيث تم الاتفاق مع روسيا على إنشاء أول مفاعل نووي في مصر، بالإضافة إلى التقارب ملحوظ في المواقف حيال ملفات المنطقة لاسيما الملف السوري.

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