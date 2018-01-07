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أ ف ب : فقدان 32 شخصا بينهم 30 ايرانيا باصطدام سفينة شحن صينية وناقلة نفط اشتعلت فيها النيران في بحر الصين الجنوبي
أ ف ب : فقدان 32 شخصا بينهم 30 ايرانيا بعد حادث اصطدام في بحر الصين الجنوبي بين سفينة شحن صينية وناقلة نفط
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فقدان 30 ايرانيا جراء اصطدام بين سفينتين في بحر الصين

فقدان 30 ايرانيا جراء اصطدام بين سفينتين في بحر الصين
الأحد ٠٧ يناير ٢٠١٨ - ٠٥:٠٦ بتوقيت غرينتش

فُقد 32 شخصا بينهم 30 ايرانيا الاحد بعد حادث اصطدام في بحر الصين الجنوبي بين سفينة شحن صينية وناقلة نفط اشتعلت فيها النار، وفق ما اعلنت وزارة النقل الصينية، فيما علمت وكالة الانباء الرسمية الايرانية ان ناقلة النفط ايرانية وان جميع طاقمها لقوا مصرعهم جراء الحادث.

العالم - ايران

وعلى اثر الحادث الذي وقع السبت نحو الساعة 20,00 (12,00 ت غ)، اعلنت الوزارة في بيان  فقدان ناقلة نفط تنقل 136 الف طن من المحروقات الخفيفة وعلى متنها طاقما من 32 شخصا هم 30 ايرانيا وبنغلادشيان، مشيرة الى ان عمليات الانقاذ مستمرة.

واوضحت الوزارة انه حوالى الساعة والواحدة بتوقيت غرينتش كان الحريق مستمرا في ناقلة النفط العائمة بينما شوهدت بقع نفطية على سطح المياه.

ووقع الحادث على بعد حوالى 160 ميلا بحريا (300 كلم) شرق مصب نهر يانغتسي غير البعيد عن مدينة شنغهاي بشرق الصين.

وظهرت في لقطات بثتها قناة التلفزيون الحكومية الصينية السفينة وهي تشتعل وتلفها اعمدة من الدخان الكثيف.

وناقلة النفط "سانشي" ترفع العلم البنمي ويبلغ طولها 274 مترا. وعي تعمل لحساب الشركة الايرانية "برايت شيبينغ" وكانت متوجهة الى كوريا الجنوبية لتسليم شحنتها، كما ذكرت وزارة النقل الصينية.

اما سفينة الشحن الصينية فترفع علم هونغ كونغ وتنقل 64 الف طن من الحبوب. وقالت وزارة النقل الصينية انها "لم تصب باضرار تعرض امنها للخطر"، لافتة الى انه تم انقاذ طاقمها. 

وارسلت السلطات البحرية الصينية ثماني سفن من اجل عمليات البحث والانقاذ التي تشارك فيها كوريا الجنوبية ايضا. وقالت وكالة انباء الصين الجديد ان سيول ارسلت سفينة لخفر السواحل وطائرة للمشاركة في هذه العمليات.

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