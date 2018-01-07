اعتقال إرهابي في مواجهات بين الجيش ومتطرفين في تونس

العالم - تونس

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الجزائرية أمس السبت 6 يناير/كانون الثاني، أن وحدة الجيش التي "اشتبكت مع مجموعة إرهابية تمكنت من القبض على إرهابي خطير يدعى برهان بلعابي"، الملاحق من قبل أجهزة الأمن منذ عام 2013، بعد إصابته على مستوى الساق حسبما أفادت وكالة سبوتنيك للأنباء.

وأفاد البيان باسترجاع سلاح كلاشينكوف كان بحوزة الإرهابي، الذي يعد "أحد أخطر الإرهابيين الذين أسسوا كتيبة عقبة ابن نافع، ثم انضم إلى أجناد الخلافة، وهو من مواليد سنة 1991".

وبحسب نفس المصدر - فإن برهان شارك في "عمليات إرهابية عديدة"، أبرزها عمليات الهجوم على مركز للأمن في منطقة هنشير التلة جنوبي تونس، ومحاولة اقتحام منزل وزير الداخلية الأسبق لطفي بن جدو، وبزرع ألغام بالجبال.

وكانت اشتباكات عنيفة قد اندلعت بين قوات الجيش التونسي ومجموعة إرهابية مسلحة في مرتفعات منطقة القصرين جنوبي تونس، ويرجح أن يكون عدد من الإرهابيين قد أصيبوا في هذه الاشتباكات.

وتلاحق قوات الجيش التونسية في الوقت الحالي المتطرفين في المنطقة الجبلية، حيث يحاول عناصر هذه المجموعة الفرار من الطوق العسكري الذي ضربه الجيش في المنطقة.

208