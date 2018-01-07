مصرع 25 مهاجرا قبالة السواحل الليبية

العالم - ليبيا

وكتبت منظمة "سي واتش" الألمانية على صفحتها في موقع تويتر: "غرق زورق مطاطي شمال طرابلس، ولقي 25 شخصا على الأقل مصرعهم، ولم يحدد عدد الضحايا بعد.. البحرية الإيطالية موجودة". حسبما جاء في موقع روسيا اليوم الاخباري.

وأبلغ خفر السواحل الإيطالي، "فرانس برس" أن 85 شخصا أنقذوا، وانتشل ثماني جثث، حتى اللحظة، مؤكدا أن "البحث مستمر في الوقت الراهن للعثور على ناجين".

من جهتها، أكدت المنظمة غير الحكومية الإسبانية "برواكتيفا اوبن ارمز" غرق القارب قبالة ليبيا شرق طرابلس"، مشيرة أن عشرات المفقودين سيلقون حتفهم دون دفن".

وحددت طائرة مراقبة تابعة للبعثة الأوروبية "صوفيا" لمكافحة القرصنة موقع الزورق المغمور جزئيا في المياه الدولية قبالة ليبيا.

ووفقا لوكالة "فرانس برس"، فقد لقي العام الماضي، 3116 شخصا مصرعهم أثناء محاولة عبور البحر المتوسط، وذلك حسب بيانات منظمة أطباء بلا حدود.

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