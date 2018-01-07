مصدر امني ايراني يكشف مصير غالبية معتقلي اعمال الشغب

العالم - ايران

وقال المتحدث منتظر المهدي في شرحه لاداء قوى الامن الداخلی خلال الاحداث الاخیرة، لقد شهدنا خلال الایام الاخیرة قیام عدد محدود وضئیل من العناصر المغرر بهم والمخلین بالامن و مثیري الشغب بتدمیر الممتلكات العامة والخاصة وتهدید ارواح واموال المواطنین في بعض المدن الصغیرة والكبیرة.

وأضاف: تم فصل المحتجین الذین كانت لهم مطالب مشروعة عن المخططین والمدبرین لمشهد اعمال الشغب الذین تم رصدهم واعتقالهم، حیث افضت الامور الى انتهاء الفتنة.



وتابع المتحدث أن غالبیة المغرر بهم تم الافراج عنهم وفق مراحل وبكفالة، فيما تم اعتقال الذین اساءوا الى علم الجمهوریة الاسلامیة والمسببین في اطلاق سیارة الاطفاء والعناصر الرئیسیة وقادة الشغب.



وقال المتحدث باسم قوى الامن الداخلي إن نحو 20 شخصا لقوا حتفهم خلال الاحداث الاخیرة، مشيرا الى ان عدد من القتلى سقطوا فی هجمات مسلحة على مقرات القوات المسلحة، وسط غموض يكتنف مصرع عدد من الافراد ویجري الان التحقیق بشأنه.

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