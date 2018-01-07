آخر موقف من رئيس وزراء تركيا إزاء الشغب في ايران!

العالم - ايران

جاء ذلك في كلمة خلال مشاركته في المؤتمر العام السادس لفرع حزب "العدالة والتنمية"(الحاكم)، في ولاية "قرشهير" وسط البلاد السبت.

وأضاف: "لا نرحب ولا نعتبر من الصائب على الإطلاق التدخل الخارجي لزعزعة استقرار إيران، لذا ننتظر عودة الاستقرار إلى جارتنا (إيران) بأقرب وقت".

واتهم يلدريم دولًا بالتدخل في الشؤون الداخلية لإيران، قائلا: "بعض البلدان (لم يسمها) تهوى التدخل في شؤون غيرها، والآن تحاول الإيقاع بإيران، وافتعال مشاكل جديدة في المنطقة، غير مكتفية بتقويض استقرار بلدان في منطقتنا".

وتابع: "لا نريد أن يشتعل أي مكان من منطقتنا، ولو حصل أمر كهذا فإنه سيفطر أفئدتنا. للأسف هناك سيئو النية يطمعون في بقعتنا الجغرافية".

وأكد أن تركيا بلد تحمي حقوق جيرانها وأصدقاءها مثلما تحمي حقوقها الخاصة.

المصدر: الاناضول

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