احتجاز قيادي كاميروني انفصالي في نيجيريا

العالم - افریقیا

واكتسبت حركة الناطقين بالانجليزية، التي كانت مهمشة في الماضي في الكاميرون التي أغلب سكانها من الناطقين بالفرنسية، زخما خلال الأشهر القليلة الماضية عقب شن حملة عسكرية على الاحتجاجات. وتمثل الحركة أخطر تحد حتى الآن للرئيس بول بيا الذي يحكم البلاد منذ 35 عاما ويسعى لإعادة انتخابه هذا العام حسب وكالة رويترز للأنباء.

واحتجز جوليوس أيوك تاب رئيس المجلس الحاكم لحركة امبازونيا الانفصالية مع ستة آخرين في فندق في أبوجا يوم الجمعة حسبما قال مسؤول في تلك الدولة الواقعة في غرب أفريقيا وعضو في الحركة الانفصالية في الكاميرون.

وتوترت العلاقات بين البلدين بسبب حركة انفصالية في الكاميرون اشتبكت مع الجيش الكاميروني وأجبرت آلافا على الفرار من العنف بالسفر عبر الحدود إلى نيجيريا.

وعبرت قوات كاميرونية الحدود إلى نيجيريا الشهر الماضي خلال تعقبها متمردين دون الحصول على إذن من نيجيريا مما سبب خلافا دبلوماسيا وراء الكواليس.

ويسعى الانفصاليون إلى إقامة دولة مستقلة للمناطق الناطقة بالانجليزية في الكاميرون والتي يطلقون عليها اسم امبازونيا.

وقال مسؤول نيجيري إن تاب وستة من أنصاره احتُجزوا في نحو الساعة السابعة مساء (1800 بتوقيت جرينتش) يوم الجمعة. وأضاف المسؤول الذي تحدث شريطة عدم نشر اسمه ”كانوا يعقدون اجتماعا في نيرا هوتلز في أبوجا“.

ولم يعرف المسؤول من الذي اعتقل الانفصاليين.

وأصدرت الحركة الانفصالية بيانا في وقت لاحق قالت فيه إن مسلحين كاميرونيين أخذوا تاب وستة آخرين من نيرا هوتلز فيما وصفته بعملية خطف. ولم يتسن لرويترز التأكد بشكل مستقل من هذا الإدعاء.

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