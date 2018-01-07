جسر جوي لتخليص النيجيريين من الاستغلال في ليبيا

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وقال الوزير جوفري اونياما أمس السبت في مؤتمر صحافي إن نيجيريا سترسل طائرتين لليبيا لإعادة نحو 800 من مواطنيها الراغبين في العودة خلال الايام القليلة المقبلة.

وأفاد الوزير أنه تفقد مركزين لاحتجاز المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا حيث التقى عددا من مواطنيه.

وأبلغ اونياما الصحافيين "الحقيقة ان عددا كبيرا من النيجيريين عانوا بشدة ومروا بتجارب صادمة". وتابع أن "الهدف الرئيسي هو إعادة هؤلاء النيجيريين لوطنهم بأسرع وقت ممكن".

واقر اونياما بوجود صعوبات في التعرف على العدد الحقيقي لمواطني بلاده في ليبيا، لان العديد منهم غير مسجلين أو أنهم في مراكز احتجاز لا تخضع لسيطرة السلطات.

ويشكل النيجيريون غالبية المهاجرين غير المسجلين الذين يحاولون عبور البحر المتوسط إلى اوروبا في رحلة محفوفة بالمخاطر.

وكان رئيس وكالة الطوارئ الوطنية في نيجيريا اعلن في كانون الاول/ديسمبر أن حوالي 1300 مهاجر نيجيري اعيدوا لبلادهم في تشرين الثاني/نوفمبر، او ضعف عدد المهاجرين الذين عادوا في تشرين الاول/اكتوبر.

ومنذ أن بدأت فصائل مسلحة محلية ومعها خفر السواحل الليبي في منع مزيد من المهاجرين من مغادرة ليبيا في يوليو/تموز من العام الماضي تقطعت السبل بعدد كبير منهم في بلد يعانون فيه عادة من أوضاع معيشية صعبة وإساءة معاملة وإجبارهم على العمل.

وقال الوزير إن نيجيريا تتوقع إعادة نحو 5500 نيجيري جوا لكن الوضع على الأرض يجعل تحديد عددهم صعبا.

وقال "تصل اليوم طائرتان ونأمل إن شاء الله في عودة ما يصل إلى 800 نيجيري اليوم".

وأضاف "بعض المشكلات تتمثل في تحديد عددهم بدقة إذ أن بعضهم موجود في مخيمات تحت سيطرة الحكومة المركزية. ومن الواضح أن البعض الآخر خارج تلك المخيمات. كما أن بعضهم في أماكن يصعب دخولها وربما لا يوجد للحكومة المركزية سلطة كاملة عليها".

وقال إن بعض المجرمين المتورطين في أعمال التهريب والاتجار بالمهاجرين "لديهم أيضا مصلحة في عدم عودة بعضهم إلى وطنهم إذ يمثلون بالنسبة لهم أصولا اقتصادية".

وعلى مدى الشهور الماضية عززت المنظمة الدولية للهجرة جهودها في إطار برنامجها للعودة الطوعية لإعادة المهاجرين من عدد من البلدان إلى أوطانهم. وتتعاون نيجيريا حاليا مع النيجر في تنسيق عودة مواطني البلدين.

المصدر: ميدل ايست أونلاين

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