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شاهد.. مسيرات ضد التدخل الأجنبي، تعم المدن الايرانية

الأحد ٠٧ يناير ٢٠١٨ - ٠٨:١٩ بتوقيت غرينتش

تواصلت في ايران لليوم السابع على التوالي المسيرات المنددة بمثيري الفتن وأعمال الشغب والتدخلات الخارجية، مجددةً تأييدها لنظام الجمهورية الاسلامية وقيادتها.

العالم - ايران

وشاركت في المسيرات حشود جماهيرية من مختلف الفئات الشعبية رجالا ونساء وشيوخا وشبانا تنديدا بالإجراءات المنتهكة للقانون والأحداث الأخيرة وإثارة أعمال الشغب والإجراءات الماسة بالأمن العام.

وجسد المتظاهرون في مدن رشت، قزوين، شهر كرد، يزد وجرجان اتحادهم عبر هتافاتهم الثورية بمن فيهم طلاب الحوزات العلمية وعلماء الدين وطلاب الجامعات وطلاب المدارس والتجار والشباب بشعارات "الله أكبر" و"الموت لأميركا" و"نحن واقفون جنبا الي جنب" و"نحن ممتثلون لأوامر القائد" و"نحن ماضون علی خطی ولاية الفقيه" و"نحن لا نثق بأميركا المحتالة" و"نحن ندافع عن غزة وعن لبنان" و"أرواحنا للإسلام فداء" و"أرواحنا لإيران فداء" و"الموت لآل سعود الكفرة".

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