محافظ ريف دمشق: أكثر من 1500 عائلة عادت إلى الزبداني

العالم - سوريا

وأكد ابراهيم خلال جولة مع عدد من المعنيين لتتبع الأعمال التي تنفذ في المدينة على أكثر من صعيد أن "هناك عقوداً موقعة مع أكثر من جهة لاستكمال الأعمال التي تم البدء بها منذ أكثر من سبعة شهور وتم خلالها إزالة الركام والأتربة ومخلفات الدمار الذي أصاب المدينة".

وبشأن منطقة داريا اوضح ابراهيم أن "هناك مشاريع عدة ستبدأ بالانطلاق هذا العام لإعادة تأهيل ​البنى التحتية​ المدمرة في بعض محاور ​مدينة داريا​ بتكلفة 100مليار ليرة ما يسهم بعودة 100 ألف مواطن من أهالي المدينة كما سيتم العمل على تأهيل مدخل مدينة داريا وتوسيعه بشكل حضاري مميز بتكلفة تصل إلى 975 مليونا تقدم من قبل لجنة إعادة الإعمار".

المصدر : النشرة

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