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محافظ ريف دمشق: أكثر من 1500 عائلة عادت إلى الزبداني

محافظ ريف دمشق: أكثر من 1500 عائلة عادت إلى الزبداني
الأحد ٠٧ يناير ٢٠١٨ - ٠٨:٣٥ بتوقيت غرينتش

أعلن محافظ ​ريف دمشق​ علاء منير إبراهيم "عودة أكثر من 1500 عائلة إلى ​مدينة الزبداني​ من أصل 10 آلاف عائلة نتيجة المتابعة المستمرة من قبل المحافظة ومجلس المدينة وتكثيف عمل ورشات صيانة الشوارع والطرقات وشبكات الكهرباء والهاتف و​الصرف الصحي​ منذ أن أعاد لها ​الجيش السوري​ الأمن والاستقرار من براثن التنظيمات الإرهابية المسلحة".

العالم - سوريا

وأكد ابراهيم خلال جولة مع عدد من المعنيين لتتبع الأعمال التي تنفذ في المدينة على أكثر من صعيد أن "هناك عقوداً موقعة مع أكثر من جهة لاستكمال الأعمال التي تم البدء بها منذ أكثر من سبعة شهور وتم خلالها إزالة الركام والأتربة ومخلفات الدمار الذي أصاب المدينة".

وبشأن منطقة داريا اوضح ابراهيم أن "هناك مشاريع عدة ستبدأ بالانطلاق هذا العام لإعادة تأهيل ​البنى التحتية​ المدمرة في بعض محاور ​مدينة داريا​ بتكلفة 100مليار ليرة ما يسهم بعودة 100 ألف مواطن من أهالي المدينة كما سيتم العمل على تأهيل مدخل مدينة داريا وتوسيعه بشكل حضاري مميز بتكلفة تصل إلى 975 مليونا تقدم من قبل لجنة إعادة الإعمار".

المصدر : النشرة 

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