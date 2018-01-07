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بالصور.. ماكينة تبتلع عاملا حاول كشف سبب توقفها!!

بالصور.. ماكينة تبتلع عاملا حاول كشف سبب توقفها!!
الأحد ٠٧ يناير ٢٠١٨ - ٠٩:١٦ بتوقيت غرينتش

لقي عامل مصنع صيني مصرعه بعدما ابتلعته ماكينة وسحقته حتى الموت.

العالم - حوادث 

 لقطات مروعة داخل مصنع أكياس هدايا تظهر "شياو" يعمل بمفرده في غرفة ذات إضاءة خافتة، حيث كان يعمل ساعات إضافية في وقت متأخر من ليلة رأس السنة الميلادية، ويحاول إنهاء طلبية بشكل سريع. 

كان العامل يضع قطعة من الورق في الماكينة بيده، لكنها سحبته فجأة ومال لمعرفة ما إذا كان يمكن إصلاح المشكلة، لكن الماكينة سحبته مرة أخرى وسحقته، حيث تلقى إصابة كبيرة في الرأس.

وقال المحققون في مدينة "شنتشن" الصينية إن المسعفين وجدوا في مكان الحادث وأعلنوا وفاة العامل بسبب إصابته الخطيرة في الرأس، وتم إيقاف الشركة التي استغلت مساحة صغيرة في الطابق الثاني من المبنى للعمل، واستدعت الشرطة مالكها لاستجوابه.

المصدر : ميرور 

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