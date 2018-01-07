صحيفة تكشف عدد قتلى جيش اميركا في العراق وافغانستان

العالم - العراق

وقالت الصحيفة في تقرير، ان "ما لا يقل عن 2663 من أفراد الجيش الامريكي في افغانستان قتلوا منذ عام 2001"، وفقا لما ذكره موقع وزارة الدفاع على الانترنت، مشيرة الى ان "20289 من العاملين في الخدمة الامريكية اصيبوا بجروح"، وفقا لما ذكره موقع وزارة الدفاع على الانترنت.

واضافت انه "بشأن العمليات المتعلقة في العراق، قتل 4533 من افراد الجيش الامريكي، واصيب 32310 اخرون من العاملين في الخدمة الامريكية بجروح".

يذكر ان وزارة الدفاع الاميركية (البنتاغون)، اعلنت في وقت سابق، ان عدد القوات الأمريكية في العراق، بلغ 8892 عسكريا، مشيرة الى ان عدد القوات في أفغانستان وصل إلى 15 ألفا و298 عسكريا.

المصدر: السومرية نيوز

216-2