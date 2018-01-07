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حرس الثورة: تعاون الشعب مع القوات الامنية أحبط الفتنة

حرس الثورة: تعاون الشعب مع القوات الامنية أحبط الفتنة
الأحد ٠٧ يناير ٢٠١٨ - ١٠:٤٦ بتوقيت غرينتش

أكد حرس الثورة الإسلامية اليوم الأحد، أن تواجد الشعب وتعاونه مع التعبئة (بسيج) وقوات الشرطة والأمن، أحبطت الفتنة الجديدة التي خطط لها أعداء الثورة الإسلامية واعداء الشعب الايراني.

العالم - ايران

واصدر حرس الثورة الإسلامية اليوم بياناً أعرب فيه عن شكره للشعب الإيراني والتعبئة وقوى الأمن الداخلي وزارة الأمن، إثر إحباط الفتنة الجديدة التي خطط لها ونفذها أعداء الثورة الإسلامية وأعداء الشعب الإيراني.

وجاء في البيان، أن الملحمة الجديدة للشعب الإيراني الغيور والمؤمن الواعي والثوري، وإلى جانب حضور عشرات الآلاف من أفراد التعبئة المضحين في الساحة لتهدئة الفوضى و اعمال الشغب ، والجهود التي بذلها الإخوة في قوى الأمن الداخلي ووزارة الأمن، فصمت عرى السلسلة بين اميركا وبريطانيا والكيان الصهيوني وآل سعود وزمرة المنافقين وأنصار العهد الملكي البائد، وأبطلت الفتنة الجديدة.

وأضاف البيان: أن هذه الملحمة الكبرى أثبتت أن عظمة الشعب الإيراني مستمرة، وأن مبادئه السامية هي فوق قدرات الأعداء الرامين لتحقيق مآربهم الشيطانية.

وتمنى حرس الثورة في بيانه المزيد من النجاحات لقائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي الخامنئي (حفظه الله) والشعب الإيراني.

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