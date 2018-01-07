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الجيش المصري يحصل على 15 مقاتلة روسية من أصل 33 مقاتلة فتاكة

الجيش المصري يحصل على 15 مقاتلة روسية من أصل 33 مقاتلة فتاكة
الأحد ٠٧ يناير ٢٠١٨ - ١١:٢٤ بتوقيت غرينتش

تمكن الجيش المصري من الحصول على 15 مقاتلة روسية، صنعتهم روسيا من أجل التصدير للخارج خلال عام 2017، حيث حصلت القوات الجوية المصرية على 15 مقاتلة "ميغ –29إم" و"ميغ-29إم/2".

العالم - مصر

ووفقا لتقرير موقع "لينتا.رو"، فإن القوات الجوية الروسية حصلت على 43 مقاتلة في عام 2017، بينما صنعت روسيا للتصدير إلى الخارج 33 مقاتلة، بينها 15 مقاتلة "ميغ –29إم" و"ميغ-29إم/2" إلى مصر، و6 مقاتلات "سو -30إم كيه إي (إيه) للجزائر، ومقاتلتين "سو -30 إس إم" لكازاخستان، و10 مقاتلات "سو -35" للصين.

وعلى وجه الخصوص، حصلت القوات الجوية – الفضائية الروسية على 12 مقاتلة من طراز "سو-30إس إم" متعددة الوظائف، كما سيتم مد الطيران الخاص بالبحرية الروسية بهذا النوع من المقاتلات.

ومنذ عام 2012، تلقى الجيش الروسي 100 مقاتلة من طراز "سو-30 إس إم".

المصدر: روسيا اليوم

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