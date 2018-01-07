الجيش المصري يحصل على 15 مقاتلة روسية من أصل 33 مقاتلة فتاكة

العالم - مصر

ووفقا لتقرير موقع "لينتا.رو"، فإن القوات الجوية الروسية حصلت على 43 مقاتلة في عام 2017، بينما صنعت روسيا للتصدير إلى الخارج 33 مقاتلة، بينها 15 مقاتلة "ميغ –29إم" و"ميغ-29إم/2" إلى مصر، و6 مقاتلات "سو -30إم كيه إي (إيه) للجزائر، ومقاتلتين "سو -30 إس إم" لكازاخستان، و10 مقاتلات "سو -35" للصين.

وعلى وجه الخصوص، حصلت القوات الجوية – الفضائية الروسية على 12 مقاتلة من طراز "سو-30إس إم" متعددة الوظائف، كما سيتم مد الطيران الخاص بالبحرية الروسية بهذا النوع من المقاتلات.

ومنذ عام 2012، تلقى الجيش الروسي 100 مقاتلة من طراز "سو-30 إس إم".

المصدر: روسيا اليوم

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