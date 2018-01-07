مسؤول باكستاني كبير يؤكد على تعزيز التعاون الامني مع ايران

العالم - ايران

وقال جنجوعة خلال لقائه في طهران اليوم الاحد امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني علي شمخاني: "ان باكستان ستعزز تعاونها الامني والاقتصادي مع الجمهورية الاسلامية الايرانية".

وأكد جنجوعة ضرورة يقظة الدول الاسلامية تجاه المؤامرات الاجنبية التي تتابع بهدف تصعيد النزاع بين المسلمين والدول الاسلامية

واشار مستشار الامن القومي لرئيس وزراء باكستان، الى المكانة المؤثرة لايران كدولة آمنة ومستقرة ومقتدرة في منطقة غرب اسيا واضاف، ان اسلام آباد ترحب بالمجالات الجديدة المتوفرة لتنمية التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك وتؤكد على الجهود المشتركة لتفعيل الخطوات الجديدة في التعاون الثنائي.