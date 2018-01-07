ايران تستقطب ما يُقارب ملياري دولار استثمارات أجنبية

العالم - ايران

وقال صادق نجفي في تصريح له اليوم الأحد: "أنّ منظمتنا تسعي إلي تسمية المشاريع ذات الميزات العليا إلي الأجانب والدول المختلفة والجاليات الايرانية المقيمة خارج البلاد بطرق متنوعة منها إقامة معارض تبيّن كفاءات وإمكانيات هذه الصناعات الصغري والكبرى".



وحدد مساعد وزير الصناعات نوعية الاستثمارات الاجنبية المطلوبة وهي السلع ذات الصلة بنطاق تقنية المعلومات وكذلك الملابس والصناعات البتروكيماوية والنحاس.



هذا وقد إعتبر صادق نجفي الجمهورية الاسلامية الايرانية البلد الوحيد الذي يمنح المستمر الأجنبي الذي سجّل شركة في إيران ملكية نسبتها 100 بالمائة ويسمح له بإرسال عوائده من الإنتاج إلى خارج البلاد.



وفي اشارة له إلى بلوغ الاتفاق النووي عامه الثاني أكّد على أنّ المنتجين اليوم باتوا يقومون بنشاطهم الانتاجي بأمل مضاعف رغم عدم نجاحنا الكامل في حسم المشاكل المصرفية لكن على أية حال توسعت علاقاتنا مع باقي الدول وتخطينا عقبة الرُهاب الايراني.