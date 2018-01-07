روحاني يؤكد على اهمية تنويع صادرات السلع غير النفطية الإيرانية

العالم - ايران

وخلال اجتماعه بالمصدرين الاساسيين للسلع غير النفطية اليوم الاحد، أضاف روحاني أن الوصول للاسواق التصديرية والمحافظة عليها، موضوعان هامّان للغاية باتجاه زيادة انتاج وصادرات البلاد،وبالتالي خلق فرص العمل.

ودعا الرئيس روحاني الى ابداء العناية الخاصة لطلب المستهلك والحفاظ على ثقته بالمنتج، مؤكدا أن نيل المنتج الايراني لثقة المستهلك العالمي، يظهر صورة قيّمة عن البلاد.

وأوعز روحاني لكل من وزير الصناعة والتجارة والمناجم، والاقتصاد والمالية ومحافظ البنك المركزي خلال الاجتماع، باتخاذ تدابير تهدف لتخفيض النفقات، ليتسني لمصدري السلع الانتاجية في القطاعين العام والخاص، توريد المنتوجات الى الدول المستهدفة واستلام العملة الصعبة مباشرة دون وساطة.

وطالب الرئيس الايراني بتحديد ودراسة المشاريع الخالقة لفرص العمل للمنتجين والمصدرين المعتبرين في القطاع غير النفطي، وتقديم تسهيلات عاجلة عبر النظام المصرفي او من صندوق التنمية الوطني اذا لزم الامر.