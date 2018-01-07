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اول سفير لتشيلي منذ انتصار الثورة الاسلامية يقدم اوراق اعتماده لظريف

اول سفير لتشيلي منذ انتصار الثورة الاسلامية يقدم اوراق اعتماده لظريف
الأحد ٠٧ يناير ٢٠١٨ - ٠٣:٢٨ بتوقيت غرينتش

قدم اول سفير لتشيلي في ايران عقب انتصار الثورة الاسلامية اليوم الاحد نسخة من اوراق اعتماده الى وزير الخارجية الايرانية محمد جواد ظريف.

العالم - ايران 

وقام اول سفير لشيلي في ايران عقب انتصار الثورة الاسلامية في ايران ايغناسيو ليانوس مانسيلا خلال لقائه ظريف اليوم الاحد بتقديم نسخة من اوراق اعتماده الى وزير الخارجية الايرانية .

وكانت ايران قد اعلنت قطع علاقاتها الدبلوماسية مع شيلي في عام 1980 احتجاجا على سياسة الكبت والقمع لحكومة الدكتاتور الجنرال بينوشيه وطالبت القائم باعمال جمهورية شيلي بمغادرة طهران في غضون 15 يوما واغلاق السفارة وخروج جميع الدبلوماسيين من ايران.

وعقب انتهاء حكومة الدكتاتور بينوشيه قررت الحكومة الايرانية في العام 1992 اعادة فتح السفارة الايرانية في سانتياغو وبقي الوضع على هذا المنوال حتى عام  1998  حيث قرر البلدان تطبيع العلاقات وفي ذلك العام وعلى خلفية تعديل التمثيل الدبلوماسي الايراني في الخارج  تم اغلاق السفارة الايرانية في سانتياغو .

وفي عام 2014 قررت شيلي ارسال سفيرها في الامم المتحدة الى ايران كسفير مفوض وفي المقابل ارسلت طهران ابو الفضل خزاعي كسفير جديد لها في سانتياغو.

وبعد عام قررت شيلي فتح سفارتها في طهران حيث جرى خلال اللقاء الذي جمع ظريف مع نظيره الشيلي على هامش اجتماع الجمعية العامة للامم المتحدة بحث اعادة فتح سفارة شيلي في طهران وتطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات ولاسيما القطاع الزراعي واخيرا وبعد 37 عاما وصل القائم بالاعمال المؤقت لشيلي الى طهران في مطلع عام 1916 وفي نفس السنة زار ظريف سانتياغو كاول وزير منذ انتصار الثورة وجرى خلال الزيارة توقيع مذكرة تفاهم لاعادة الية المشاورات السياسية بين ايران وشيلي .

من جهة اخرى استقبل ظريف اليوم سفيرا بولندا وغانا الجديدين وتسلم منهما نسخة من اوراق اعتمادهما.

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